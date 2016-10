Shadow Warrior 2 - Alle Waffen des Kamikaze-Ninjas & Fundorte

Shadow Warrior 2 ist ein extrem blutiger Shooter – keine Frage. Als Ninja seid ihr mit allen Wassern gewaschen und mit Katana, Pistolen samt Feuerkraft und scharfen Klingen äußerst schwer bewaffnet. Bei Shadow Warrior 2 gibt es nicht gerade wenige Waffen, mit denen ihr euch auf die dämonischen Kreaturen stürzen könnt, um sie geradezu zu zerfleischen. Erfahrt in diesem Artikel, welche Waffen es gibt und wo ihr sie finden könnt, um zu weltbesten Ninja aller Zeiten aufzusteigen.

Shadow Warrior 2 - Slow-Motion-Modus: Kills in Zeitlupe

Was wäre ein Shooter ohne Waffen? Vermutlich ein Point-and-Click-Adventure, ein Exploration-Game oder naja, halt einfach kein Shooter mehr. Aufgrund dieser Tatsache sind die Waffen in einem Shooter wie Shadow Warrior 2 essentiell, sie machen das Spiel erst komplett. Darum wollen wir euch nicht auf dem Trockenen sitzen lassen und verraten euch, die Fundorte der Waffen in Shadow Warrior 2.

Shadow Warrior 2 – 70 Waffen für den Schattenkrieger

Der Ninja Lo Wang kämpft für Frieden, um das Dunkle in der Welt zu eliminieren. Wang nutzt diverse Waffen, Rüstungen, tödliche Klingen, riesige Feuerkraft und antike Magie um die Dämonen aus anderen Dimensionen zu vernichten, die die Welt unter dem Kommando von Zilla überfallen haben.

In Shadow Warrior 2 stehen dem Spieler unzählige Waffen zur Verfügung. Dazu zählen tödliche Klingen, explosive Feuerwaffen, ein messerscharfes Katana, Kurzschwerter, Halbmond-Klingen, und Klauen, welche ihr übrigens über die Nutzung des Slow-Motion-Modus in Zeitlupe zum Aufschlitzen der Monster und Kreaturen einsetzen könnt.

Durch das Erfüllen von Haupt- und Nebenmissionen erhaltet ihr in Shadow Warrior 2 die mächtigen Waffen sowie Rüstungen und anderen wertvollen Loot. Das Sammeln von Karma und Amuletten steigert die todbringende Kunst von Wang ins Unermessliche. Eure Waffen könnt ihr mit jeweils drei Juwelen upgraden und sie so, z. B. durch Element-Schaden, noch tödlicher machen.

Es gibt in Shadow Warrior 2 insgesamt 70 verschiedene Waffen, die ihr beliebig gegen eure Gegner einsetzen könnt. Darunter sind

10 Schwerter

10 Kurzschwerter

7 leichte Feuerwaffen

7 mittlere Schusswaffen

5 schwere Schusswaffen

9 Schrotflinten

9 Raketenwerfer

9 Projektil-Waffen

7 Spezialwaffen

Was die Waffen in Shadow Warrior übrigens zu etwas Besonderem macht, sind auf jeden Fall ihre speziellen, sehr witzigen Namen. Zudem findet ihr lustige, teils sarkastische Bemerkungen als Beschreibung unter ihrem Bild, wenn ihr euch die Waffen, die sich schon in eurem Besitz befinden, über das Menü anschaut.

Ihr könnt die Waffen an den unterschiedlichsten Stellen finden. Einige werden euch schon beim Spielstart zur Verfügung gestellt, andere bekommt ihr als Belohnung für eine abgeschlossene Mission, wieder andere droppen von Gegnern oder ihr findet sie in den schwarzen Truhen, die euch ab und zu „im Weg stehen“. Zudem könnt ihr einige Waffen direkt im Laden auf dem Drachenberg kaufen, wo Lo Wang sein Zuhause hat. Achtet zudem auf benannte Gegner, denn sie lassen besonderen Loot fallen, darunter auch seltene oder legendäre Waffen.

In den folgenden Abschnitten findet ihr die Shadow-Warrior-2-Waffen und dahinter den jeweiligen Fundort.

Schwerter

Lil' Wang: Startwaffe

Startwaffe Goldshaft : Gold skin für Lil' Wang

: Gold skin für Lil' Wang Z45 Katana

Bladez of Zaibatsu : Quest-Belohnung (My Hero)

: Quest-Belohnung (My Hero) Sword of Oni : Gegner in Nebenmission (Chi-ters)

: Gegner in Nebenmission (Chi-ters) Twin Dao

Crimswords : Gegner in Storymission (Ancestral Ties)

: Gegner in Storymission (Ancestral Ties) Blade of Exile : Quest-Gegenstand (All in the Family)

: Quest-Gegenstand (All in the Family) Ryuken : Gegner in Storymission (The Battle of the Gates)

: Gegner in Storymission (The Battle of the Gates) Arm of Orochi: Quest-Belohnung (Violent Takeover)

Kurzschwerter

Ripper : Quest-Belohnung (Hot Blooded)

: Quest-Belohnung (Hot Blooded) True Patriot

Talon's Arms : Gegner in Nebenmission (The Cookery)

: Gegner in Nebenmission (The Cookery) Primal Boneblades

Plasma Cutters

The Beast : Gegner in Nebenmission (Monster Tea Party)

: Gegner in Nebenmission (Monster Tea Party) Kazaguruma

Kuzuri

Shredders : Gegner in Nebenmission (One More Thing)

: Gegner in Nebenmission (One More Thing) Ghidorah: Quest-Belohnung (Heisenberg - Part 3)

Leichte Feuerwaffen

Devolver Anaconda

Deck-Ard : Gegner in Nebenmission (My Hero)

: Gegner in Nebenmission (My Hero) Swift & Messon

Point Five-O

The Triad : Quest-Belohnung (Flirty Fishing - Part 1)

: Quest-Belohnung (Flirty Fishing - Part 1) Marvin

Jigoku: Quest-Belohnung (Heisenberg - Part 3)

Mittlere Feuerwaffen

Sidekick

Einhänder

AR-53

Plasmoid: Gegner in Nebenmission (Stop the Propaganda)

Gegner in Nebenmission (Stop the Propaganda) Eternal Infinitor : Quest-Belohnung (Heisenberg - Part 1)

: Quest-Belohnung (Heisenberg - Part 1) The Overseer : Gegner in Storymission (Body Shaking)

: Gegner in Storymission (Body Shaking) Wang Touch: Gold skin

Schwere Feuerwaffen

King Skeletor : Kobadera Ninja Shop in Storymission (Big Trouble in Calamity)

: Kobadera Ninja Shop in Storymission (Big Trouble in Calamity) Raven

MG Triple-6 : Quest-Belohnung (Flirty Fishing - Part 2)

: Quest-Belohnung (Flirty Fishing - Part 2) Zweihänder : Gegner in Storymission (Violent Takeover)

: Gegner in Storymission (Violent Takeover) Agent of Chaos: Gegner in Nebenmission (Heisenberg - Part 3)

Schrotflinten

Hauer

Puncher

The Stick Of Doom

Hammershot

Major Fletcher

Shogun : Quest-Belohnung (Stop the Ooze)

: Quest-Belohnung (Stop the Ooze) Boner

Cerberus : Quest-Belohnung (All in the Family oder Stop the Ooze)

: Quest-Belohnung (All in the Family oder Stop the Ooze) The Purgator: Quest-Belohnung (Heisenberg - Part 2)





Raketenwerfer

The Duke: Quest-Belohnung (The Cookery)

Quest-Belohnung (The Cookery) One-Trick Pony

Monsoon : Gegner in Storymission (Industrial Espionage)

: Gegner in Storymission (Industrial Espionage) Genocider: Quest-Belohnung (Industrial Espionage)

Quest-Belohnung (Industrial Espionage) Fujin : Während Storymission (Big Trouble in Calamity)

: Während Storymission (Big Trouble in Calamity) The Last Kiss Goodbye: Quest-Belohnung (Flirty Fishing - Part 2)

Quest-Belohnung (Flirty Fishing - Part 2) Sheng-Long: Gegner in Storymission (All in the Family)

Gegner in Storymission (All in the Family) Wyrm's Breath : Gegner in Storymission (Stop the Ooze)

: Gegner in Storymission (Stop the Ooze) Destroyer of Realms: Körper von Kamiko in Storymission (Body Shaking)

Projektil-Waffen

Yumi : Gegner in Storymission (Hot Blooded)

: Gegner in Storymission (Hot Blooded) Stapler : Quest-Belohnung (Demon Trafficking)

Quest-Belohnung (Demon Trafficking) Judgement of Enra : Gegner in Storymission (Seepage Problem)

: Gegner in Storymission (Seepage Problem) DeVolt: Quest-Belohnung (Ninja'd Scrolls - Part 1)

Quest-Belohnung (Ninja'd Scrolls - Part 1) Bullseye & Barton

Springchester : Quest-Belohnung (Ancestral Ties)

Quest-Belohnung (Ancestral Ties) ZI-ROB1N: Quest-Belohnung (One More Thing)

Quest-Belohnung (One More Thing) Raijin : Gegner in Storymission (Corporate Shill)

: Gegner in Storymission (Corporate Shill) Perforator

Spezialwaffen