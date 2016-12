0 0

Mit Seasons of Heaven präsentiert sich der erste Nintendo-Switch-Exklusivtitel im Trailer.

Nintendo-Insider Laura Kate Dale hatte es bereits angedeutet: Ein Nintendo-Switch-exklusives Spiel sollte noch im Dezember enthüllt werden. Und so ist es nun auch gekommen. Dabei handelt es sich um Seasons of Heaven von Entwickler Any Arts.

Unreal Engine 4

In Seasons of Heaven, ein Adventure nach dem gleichnamigen französischen Buch, spielt ihr Yann, der unter dem Asperger-Syndrom leidet, und seinen Hund Ani, einer französischen Bulldogge. Bei Seasons of Heaven handelt es sich um das Debütspiel des neugegründeten Studios mit Sitz in Los Angeles. Das Spiel selbst basiert auf der Unreal Engine 4.

Ein Erscheinungstermin steht noch nicht fest.