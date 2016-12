3 0

Wie? Rogue One - A Star Wars Story soll ja alles sein, spannend, actionreich, fantastisch, aber zum Heulen? Vielleicht für den ein oder anderen, aber diese philippinische Promo rührt zu Tränen - wenn ihr nicht aus Stein seid.

Seid heute läuft Gareth Edwards' Rogue One - A Star Wars Story offiziell in den deutschen Kinos. Viele sind womöglich just in diesem Augenblick im Kino und lassen sich von den berauschenden Bildern begeistern.

Vielleicht sind die Bilder dieses philippinischen Promo-Clips des Telekom-Unternehmens Globe in Zusammenarbeit mit Rogue One weniger berauschend, aber sie stoßen zum Denken an und sind Teil einer Kampagne für die Philippine General Hospital Medical Foundation, die sich um kranke Kinder kümmert.

Wer aber eigentlich einfach nur Rogue One - A Star Wars Story sehen will, der Film ist ja nun in den Kinos.