Das deutsche Entwicklerstudio Crytek gab pünktlich zum Verkaufsstart des PS4-VR-Headsets den Release-Termin zum Urzeit-Adventure Robinson: The Journey bekannt. Crytek zeichnet unter anderem verantwortlich für Far Cry und die Crisis-Reihe. Im Survival-Abenteuer schlüpfen Spieler in die Rolle des Jungen Robin, der mit seinem Raumschiff Esmeralda auf einem von Dinosauriern bewohnten Planeten namens Tyson III strandet.

Als Helfer und Begleiter stehen euch der Roboter HIGS und das T-Rex-Baby Laika zur Seite. Robin macht sich auf die Suche nach seiner verlorenen Mannschaft und muss lernen in der von Dinos beherrschten Welt zu überleben.

Robinson: The Journey erscheint im November

Executive Producer Elijah Freeman erläutert in einem Blog-Beitrag auf der offiziellen Webseite, was die Fans von Robinson erwarten können: „Ich denke, das eines der aufregendsten Dinge an dieser Technologie ist, dass wir eine Umgebung erschaffen können und [die Spieler] fühlen sich als wären sie dort. Von der künstlerischen bis hin zur technischen Seite geben wir unser Bestes, da wir wollen, dass die Leute staunen.“

In einem ersten Trailer konnten sich Dino-Fans und alle die es werden wollen bereits ein Bild vom Adventure machen. Robinson: The Journey erscheint am 9. November 2016 in Europa exklusiv für PlayStation VR. Spieler in den USA dürfen sich schon einen Tag früher auf das Dino-Game freuen, dort wird es bereits am 8. November 2016 veröffentlicht.

Warum ihr euch auf das Spiel freuen solltet, erfahrt ihr in unserer "Robinson: The Journey"-Vorschau.

