Rise of the Tomb Raider - Erfolge und Trophäen: Das könnt ihr freischalten

Die erfolgreiche Reihe mit der beliebten Archäologin Lara Croft geht in die nächste Runde und erlaubt euch das Geschehen in Rise of the Tomb Raider zu lenken. Auf euren Reisen durch den Dschungel und seine verborgenen Tempel werdet ihr zahlreiche Erfolge und Trophäen freischalten. Hier könnt ihr nachlesen, welche Herausforderungen euch erwarten.

Rise of the Tomb Raider - PC Features Trailer 9 weitere Videos

Am 13. November 2015 erschien Rise of the Tomb Raider zunächst für die Xbox One und Xbox 360. Jetzt gibt es das neue Action-Abenteuer inkl. Trophäen auch für die PS4. Welche Trophäen und Erfolge euch dabei erwarten und was ihr tun müsst, um sie freizuschalten, könnt ihr den folgenden Tabellen entnehmen. Braucht ihr Hilfe, dann klickt auf die Links zu den entsprechenden Themen. Diese führen euch zu den Guides.

Rise of the Tomb Raider - Alle Trophäen und Erfolge im Hauptspiel

Insgesamt erwarten euch 67 Trophäen und 66 Erfolge im Wert von 1.000 Gamerscore-Punkten - und das nur im Hauptspiel. Neben der üblichen Achievements, wie dem Durchspielen von Rise of the Tomb Raider auf dem kritischen Schwierigkeitsgrad „Überlebender“, solltet ihr mit Trophäen und Erfolgen für bestimmte Leistungen im Kampf gegen Tiere und Feinde rechnen. Welche genau und was sich dahinter verbirgt erfahrt ihr im Folgenden.



Erfolge Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Feuerteufel Besiegt mindestens zwei Feinde mit einem einzigen Molotowcocktail. Bronze 5 G Schnelle Genesung Heilt euch 3 Mal während eines Kampfs. Bronze 5 G Ruhepause Findet den besten Platz im Haus. Bronze 5 G Kneipenschlägerei Erledigt einen Feind im Nahkampf mit einer Flasche. Bronze 10 G Abtrünnig Stürzt 5 Feinde im Nahkampf von einer Kante. Bronze 10 G Dreifachbedrohung Erledigt 3 Feinde mit einem einzigen Schuss aus einer Schrotflinte. Bronze 10 G Verlässlicher alter Freund Erledigt innerhalb von 10 Sekunden 5 Feinde mit einem beliebigen Gewehr. Bronze 10 G Gefallene Erledigt 10 Feinde, indem ihr ihnen ins Bein schießt. Bronze 10 G Einseitige Konversation Erledigt einen Feind lautlos, während er eine Unterhaltung führt. Bronze 10 G Blubb-blubb-blubb Ertränkt 3 Feinde mit einer Wasser-Exekution. Bronze 10 G Klinge der Gerechtigkeit Führt 25 lautlose Spezial-Kills mit dem Messer durch. Bronze 10 G War das wirklich nötig? Erledigt ein Tier mit einer Sprengladung. Bronze 10 G Die Vergangenheit lesen Übersetzt einen Monolithen. Bronze 10 G Waffenschmiede Erhaltet alle Upgrades einer Waffe. Bronze 10 G Handwerkerin Stellt 5 Ausrüstungsteile her. Bronze 10 G Pfeilmeister Stellt 25 Exemplare jedes verfügbaren Spezialpfeiltyps her (Feuer, Granate, Gift). Bronze 10 G Selbstverbesserungsjunkie Erhaltet alle Fähigkeiten einer Kategorie. Bronze 10 G Fließend Erreicht die maximale Sprachbeherrschung in einer Sprache. Bronze 10 G Auf der Suche nach Ärger Schließt 5 Herausforderungen ab. Bronze 10 G Guter Samariter Schließt 3 Missionen ab. Bronze 10 G Scharfschütze Erzielt 25 Kopftreffer mit dem Repetiergewehr. Bronze 10 G Schnell und schmerzlos Schießt 15 Hirschen ins Herz. Bronze 10 G Herausfordernd Schließt ein beliebiges Herausforderungsgrab ab. Bronze 10 G Trickschuss Schießt eine Flasche aus der Luft herunter. Bronze 10 G Grillhähnchen Schießt mit einem Feuerpfeil ein Huhn aus der Luft. Bronze 10 G Einkaufseifer Kauft alle Objekte aus dem Vorratsschuppen. Bronze 10 G Respekt zollen Besucht eine Beerdigung. Bronze 10 G Schinken! Erlegt ein Wildschwein mit einem Molotowcocktail. Bronze 10 G Jägerin Erlegt 50 Tiere im Jägerin-Outfit. Bronze 10 G Vergoldet Schließt einen Punktangriff-Level mit einer Gold-Wertung ab. Bronze 10 G Gut begonnen ist halb gewonnen Schließt 10 verschiedene Punktangriff-Levels mit einer Gold-Wertung ab. Bronze 10 G Mein eigener schlimmster Feind Schließt einen Punktangriff-Level mit einem Kartenbonus von mindestens 200 % ab. Bronze 10 G Eiserner Wille Schließt einen Punktangriff-Level mithilfe von 5 Karten ab. Bronze 10 G War das schon alles? Schließt 3 Wiederholungsherausforderungen in einem Punktangriff-Level ab. Bronze 10 G Warheitssuche Sammelt 25 % aller Erzählungsobjekte (Relikte, Wandgemälde und Dokumente). Bronze 10 G Stimmen der Vergangenheit Sammelt 75 % aller Erzählungsobjekte (Relikte, Wandgemälde und Dokumente). Bronze 15 G Ein echter Sammler Sammelt 150 Karten. Bronze 10 G Die gehören ins Museum Sammelt 300 Karten. Bronze 15 G Weiter so Schließt jeden Punktangriff-Level mit Bronze-Wertung oder höher ab. Bronze 15 G Furchtlos Besiegt einen Schwertkämpfer der Unsterblichen nur mit Nahkampfangriffen und einer Exekution. Bronze 15 G Gekonnt ist gekonnt Erledigt 6 Feinde mit dem Revolver, ohne nachzuladen. Bronze 15 G Englische Ahnen Erledigt einen Feind durch einen Kopftreffer mit einem Pfeil aus über 25 m Entfernung. Bronze 15 G Chemische Kriegsführung Erledigen Sie 5 Feinde mit einem einzigen Giftpfeil. Bronze 15 G Seilrutschen-Fan Führt einen manuellen Seilrutschen-Übergang aus. Bronze 15 G Scharfes Auge Spürt 40 Überlebensverstecke auf. Bronze 15 G Für meinen nächsten Trick… Taucht in einen Brunnen. Bronze 15 G Mut zum Risiko Führt einen Tauchsprung von mindestens 2,5 Sekunden Länge aus. Bronze 15 G Sibirischer Waldhüter Gewinnt 15 Kämpfe, nachdem ihr das Spiel abgeschlossen habt. Bronze 15 G Frau des Volkes Schließt jede Mission ab. Bronze 25 G Zwanghaft Schließt alle Herausforderungen ab. Bronze 25 G Goldenes Kind Schließt jeden Punktangriff-Level mit einer Gold-Wertung ab. Bronze 25 G Unantastbar Wiederholt 5 verschiedene Levels, ohne Schaden zu nehmen. Bronze 25 G Ultimativer Überlebender Beendet das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad "Überlebender". Bronze 40 G Grabräuber Schließt alle Herausforderungsgräber in einem Spiel ab. Bronze 50 G Der Preis der Wahrheit Beendet das Spiel auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad. Bronze 125 G Jeden Stein umdrehen Meistert 100 % des Gesamtspiels. Gold 40 G

Rise of the Tomb Raider - Geheime Achievements: Vorsicht Spoiler!

Die folgenden Trophäen und Erfolge zum Hauptspiel Rise of the Tomb Raider sind geheim bzw. versteckt und werden deshalb separat aufgelistet. Vorsicht Spoiler! Hierfür müsst ihr die Lawine überleben und Jonah und Jacob retten. Was euch noch erwartet, zeigt euch die folgende Tabelle.



Erfolge Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Ein ziemlicher Sturz Überlebt die Lawine. Bronze 10 G In Vaters Fußstapfen Betretet das syrische Grab des verlorenen Propheten. Bronze 10 G Härter, als sie aussieht Überlebt eine Nacht in der sibirischen Wildnis. Bronze 10 G Merkwürdige Bekanntschaft Rettet Jacob aus dem Gulag. Bronze 10 G Der sichere Weg Entzündet das Signalfeuer im Verbliebenen-Tal. Bronze 10 G Der Schlüssel zu allem Bergt den Atlas. Bronze 10 G Die Auserwählten Enthüllt die Überreste von allen Anhängern Jacobs. Bronze 15 G Eine helfende Hand Verteidigt die Verbliebenen gegen die Trinity-Invasion. Bronze 15 G Um jeden Preis Rettet Jonah vor Konstantin. Bronze 15 G Der wenig benutzte Weg Enthüllt den Weg nach Kitesch. Bronze 15 G

Die Trophäen und Erfolge zu den DLCs folgen in Kürze. Schaut also erneut vorbei, wenn ihr wissen wollt, wie ihr Lara helfen könnt.