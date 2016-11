1 0

Schon jetzt weiß Resident Evil 7, wie gutes Gruseln geht. Denn auch bei den kurzen Teasern, die ihr am Ende unserer News findet, stellen sich die Haare im Nacken auf. Darin sind ein erster Gegner und eine mysteriöse Gestalt zu sehen, die im fertigen Spiel sicherlich für manchen Schockmoment sorgen werden.

In letzter Zeit haben die Macher von Resident Evil 7 immer wieder Teaser zum kommenden Horrorspiel veröffentlicht. Während es bei den meisten eher um das Setting und einige Features ging, geht es nun etwas handfester zu. Im ersten Clip zu Resident Evil 7 seht ihr ein schattenartiges Monster, das sicherlich nicht gekommen ist, um euer Freund zu werden. Das Vieh lässt sich allem Anschein nach auch gar nicht so einfach besiegen.

Eine mysteriöse Frau

Der zweite Teaser zu Resident Evil 7 zeigt eine mysteriöse und vor allem gruselige Dame im Rollstuhl, die das Lied "Go Tell Aunt Rhody" summt. Dabei handelt es sich um das Main Theme von Resident Evil 7. Einige User vermuten schon in dem Song eine versteckte Botschaft und suchen auf Reddit verzweifelt nach einer Lösung. Das Ganze wird sich wohl aber erst im Januar aufklären, wenn Resident Evil 7 erscheint.



