Die Macher von Resident Evil 7 haben zwei neue Teaser veröffentlicht, die Fragen bei den Fans aufwerfen. Sieht man in einem Clip nur eine Schrotflinte, wird es beim zweiten Video deutlich mysteriöser. Dieses könnte die Rückkehr eines altbekannten Charakters der Reihe prophezeien.

Die Videos zu Resident Evil 7 findet ihr am Ende unserer News. Eine Stimme meldet sich am anderen Ende des Telefons und sagt: Du hättest wirklich nicht hierher kommen sollen. Nun werden viele Spekulationen laut, um wen es sich bei der mysteriösen Anruferin handelt. Viele vermuten anhand der Stimme, dass es Sheva Alomar ist, die ihren ersten Auftritt in Resident Evil 5 hatte.

Noch eine Rückkehr in Resident Evil 7?

Weiterhin wird vermutet, dass die Stimme aus dem Telefon in der Demo von Resident Evil 7 auch einer bekannten Figur gehört. Demnach könnte die listige Ada Wong auch noch ihre Rückkehr im neuen Teil feiern. Allerdings ist noch keine der beiden Theorien in irgendeiner Art bestätigt worden. Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar 2017 für PC, PS4 und Xbox One.



