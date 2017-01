1 0

Nur noch wenige Wochen trennen Horror-Fans von dem Release von Resident Evil 7. Damit ihr noch einmal auf die gruselige Stimmung der Serie eigestellt werdet, gibt es nun den "Welcome Home"-Trailer, der euch einen weiteren Blick auf das Horror-Haus der Baker-Familie gewährt.

In Resident Evil 7 übernehmt ihr die Rolle von Ethan. Er begibt sich auf die Suche nach seiner verschollen geglaubten Frau. Und dieser Weg führt ihn leider direkt zu der Baker-Familie, die bereits in mehreren Trailern und der Demo zu Resident Evil 7 zu sehen war. Die finsteren Gesellen geben sich alle Mühe, um den Besuchern ihres Anwesens einen Schrecken der ersten Güte einzujagen. Und auch der Trailer zeugt erneut von der beklemmenden Atmosphäre.

Die Horror-Hoffnung

Resident Evil 7 geht im Vergleich zu seinen direkten Vorgängern einen ganz anderen Weg. Die Entwickler legen wieder viel mehr Wert auf den Horror, den die Spieler erfahren. Ein erster Schritt dafür war es, das Spiel in die Ego-Perspektive zu hieven. Ob die Rechnung am Ende aufgeht, erfahren wir am 24. Januar 2017. Dann erscheint Resident Evil 7 für PS4, Xbox One und PC. Auf der Sony-Konsole könnt ihr den Titel zudem ein Jahr exklusiv in VR erleben. Erst danach werden andere Plattformen und Geräte dazu in der Lage sein.



