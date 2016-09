1 0

Für Resident Evil 7 gibt es die erste, wirklich große Infobombe. Die Macher haben einen neuen Trailer veröffentlicht, der euch die Baker Familie zeigt. Den schaurigen und spannenden Clip findet ihr am Ende unserer News. Doch auch spielerisch soll es neue Inhalte für die Demo geben.

Die Demo von Resident Evil 7 hat nämlich mittlerweile mehr als drei Millionen Downloads verzeichnen können. Zur Feier des Meilensteins veröffentlichen die Entwickler noch heute das Twilight-Update, das einige neue Inhalte in die Testversion einfügen soll. Zudem ist die Demo nicht mehr PS Plus-Abonnenten vorbehalten. Solang ihr eine PS4 besitzt, könnt ihr euch die Resident Evil 7-Demo herunterladen.

Neue Screenshots einer schaurigen Familie

Neben dem Trailer zu Resident Evil 7, den ihr weiter unten sehen könnt, gibt es auch noch zahlreiche Bilder zu bestaunen. Auf diesen ist unter anderem auch die Familie zu sehen, die in dem Video vorkommt. Mit diesen Gestalten werdet ihr es wohl im fertigen Spiel zu tun bekommen. Zudem sind schon einige Kampfszenen zu sehen, die einen Eindruck von den Spielmechaniken geben. Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar 2017 für PS4, Xbox One und PC.



