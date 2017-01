1 0

Nachdem gestern bereits offiziell die Inhalte des Season Pass für Resident Evil 7 bestätigt wurden, kommt nun eine weitere Überraschung für die Community. Denn anstatt nur kostenpflichtige Zusatzinhalte für den neuen Ableger der Kultreihe anzubieten, wird es auch mindestens einen Gratis-DLC geben.

Zunächst wurde dies von einem japanischen Twitter-Account entnommen. Kurz darauf bestätigte Capcoms "Mikeeb", den kostenlosen Inhalt noch einmal über seinen Kanal. Dort schrieb er: Nur, um das klarzustellen: Der DLC "Not A Hero" erscheint außerhalb des eigentlichen Season Pass und wird deshalb für alle Spieler kostenlos sein". Welche Inhalte mit "Not A Hero" in Resident Evil 7 eingefügt werden, wollte der Capcom-Mitarbeiter noch nicht verraten.

Season Pass für Resident Evil 7

Der Season Pass für Resident Evil 7 soll in insgesamt drei Teilen kommen. Während zwei davon vermutlich nur aus zusätzlichen Filmsequenzen bestehen, handelt es sich bei dem letzten Part um ein weiteres Kapitel des Spiels. Aktuell wird der Preis für den Season Pass von Resident Evil 7 bei etwa 25 Euro angesiedelt.



