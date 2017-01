Resident Evil 7 erinnert mit seinen Rätseln und den Schwierigkeitsgraden sehr an die ersten Teile der Reihe. Kennt ihr die Vorgänger, dann wisst ihr, dass eine Komplettlösung an der einen oder anderen Stelle wirklich viel Zeit und Nerven spart. Nachfolgend helfen wir euch mit unserer Komplettlösung durch alle Rätsel und Schwierigkeiten von Resident Evil 7. In Videos und Bildern zeigen wir euch ausgesuchte Stellen, die mit bewegten Bildern einfacher zu erklären sind.

Unsere Komplettlösung zu Resident Evil 7 startet mit nach Ethans Autofahrt. Kurz vorab zur Geschichte: Mia Winters, die Ehefrau von Ethan Winters, schickt ihrem Mann eine Videonachricht, in der sie ihn davor warnt, nach ihr zu suchen. Wie ein verrückter und verliebter Mann handeln würde, tut es auch Ethan. Er schnappt sich sein Auto und fährt los nach Dulvey in Louisiana. Auf diese törichte Tat kommen einige Rätsel und Kämpfe auf euch zu, für die wir euch die Lösungen und Guides bieten.

Resident Evil 7 – Komplettlösung für das Gästehaus

Sobald eure Autofahrt endet, verlasst ihr das Auto und könnt sogleich in euer Inventar schauen. Dort findet ihr eine E-Mail von Mia und erhaltet dadurch das erste Dokument. Wir werden nicht alle Sammelobjekte in unserer Komplettlösung behandeln, da wir euch hierfür einen speziellen Guide angefertigt haben. Dieser verschafft euch einen Überblick über die Fundorte der Dokumente, antiker Münzen, Videokassetten und Mr.-Everywhere-Figuren. In unserer Komplettlösung widmen wir uns der Hauptstory und der Lösung der darin enthaltenen Rätsel.

Lauft den Weg entlang, bis ihr vor dem Gittertor zum Anwesen landet. Hier geht es für euch nicht weiter, also folgt dem Pfad weiter, bis ihr beim Gästehaus landet. Davor könnt ihr noch aus der Tasche den Führerschein von Mia herausholen. Betretet nun das Gästehaus. Geht wie folgt vor:

Geht durch den Flur in die Küche. Diesen Teil des Hauses kennt ihr bereits aus der Demo, deshalb wisst ihr, dass ihr einen Bolzenschneider braucht, um den verketteten Schrank zu öffnen. Das könnt ihr erst später tun.



In der Küche könnt ihr euch gerne umsehen, doch noch gibt es hier nichts zu holen. Lauft also weiter und rechts die Treppe hoch. Hier findet ihr auf der Kommode rechts eine VHS-Kassette und könnt auf dem Tisch gleich das erste Mal speichern.

Lauft jetzt erstmal die Treppe wieder herunter und dann rechts den Flur entlang. Geht links in das betretbare Zimmer mit dem Kamin und schaut euch die VHS-Kassette an. Nachfolgend seht ihr ein Video mit einem Walkthrough zu dieser Sequenz. Es zeigt euch, was ihr hier erledigen müsst. Wichtig ist, dass ihr den Dietrich aufhebt und in der Küche die Schublade aufschließt.

Zurück im Gästehaus

Unsere Komplettlösung setzt jetzt weiter an der Stelle ein, an der ihr wieder aus der Video-Sequenz zurückkehrt. Begebt euch gleich in die Küche und schaut in die Schublade, die ihr im Video geöffnet habt. Begebt euch danach ins Wohnzimmer (der Raum mit dem Kamin und dem VHS-Recorder), damit wir der Lösung des Mia-Problems näher kommen können. Hockt euch hin und betätigt rechts im Kamin den Hebel, der euch rechts in der Wand einen Geheimdurchgang öffnet. Geht hindurch und folgt der Leiter nach unten.

Seht euch hier im Keller ein wenig um, bis ihr den Weg zu Ethans Ehefrau gefunden habt. Sie ist in einer Zelle und die wollt ihr aufschließen. Schaut euch hierfür links von der Zelle aus um. Dort werdet ihr einen Bolzenschneider finden (siehe Bild). Schnappt euch den und öffnet die Zelle der Frau. Ihr lauft mit ihr in einen Raum, in dem eine Tür sein soll. Diese scheint weg zu sein, aber die Lösung liegt nicht darin danach zu suchen, sondern die Puppen anzuschauen, die im hinteren Bereich liegen. Daraufhin wird Mia entführt. So müsst ihr als nächstes vorgehen:

Geht durch den jetzt erschienenen Durchgang und dann die Treppe hoch. Durchsucht die Kommode im Flur, um die Karte für das Gästehaus zu finden.

Durchsucht die Kommode im Flur, um die Karte für das Gästehaus zu finden. Widmet euch jetzt dem Badezimmer. Hier findet ihr Erste-Hilfe-Arznei und könnt anschließend wieder zurückgehen, da die restlichen Türen versperrt sind.

An der Treppe entfacht ein Kampf gegen die Ehefrau. Versucht ihre Schläge abzublocken und heilt euch anschließend. Geht ihr wieder zu Mia, dann schleudert sie euch in den nächsten Raum. Schnappt euch hier die Axt und greift sie an, bis sie auf die Bretter fällt.

Geht nun an das Telefon und lasst euch von Zoe erklären, wie ihr aus dem Gästehaus entkommen könnt. Lauft jetzt durch die Küche zu dem versperrten Schrank, den ihr jetzt mit dem Bolzenschneider öffnen könnt und schnappt euch die Sicherung.

Im Wohnzimmer könnt ihr die Sicherung in den Schaltkasten einlegen. Begebt euch nach oben und lasst den nächsten Kampf gegen die Ehefrau über euch ergehen. Sie schneidet euch die Hand ab, aber das gehört dazu.

Der Weg aus dem Gästehaus

Sammelt eure Hand ein und geht nach oben. Hier drückt ihr den Knopf, welcher die Treppe herunterlässt. Folgt dieser auf den Dachboden und betretet den ersten Raum rechts. Hier werdet ihr eine Pistole finden. Sammelt diese ein. Auf dem Tisch gibt es noch Munition und eine Erste-Hilfe-Arznei. Verlasst den Raum und lauft den Flur entlang zum nächsten Raum. Gleich links auf dem Tisch sammelt ihr noch mehr Munition ein. Geht durch die andere Tür im des Zimmers in den nächsten Raum, wo ihr erneut Pistolenmunition findet. Jetzt müsst ihr wieder zurück in das Zimmer zuvor und dort die Leiter hinaufklettern. Damit löst ihr die nächste Video-Sequenz aus und dadurch den Kampf gegen Mia. Braucht ihr hierfür Tipps, dann folgt dem Link zu unserem Guide.

Auf der nächsten Seite unserer Komplettlösung zu Resident Evil 7 findet ihr den Weg durch das Haupthaus. Sieht euer Walkthrough durch das Gästehaus an einigen Stellen anders aus, dann wundert euch nicht. Ihr könnt die Räume natürlich auch in anderer Reihenfolge untersuchen. Das Ende ist jedoch immer gleich. Ihr werdet von Jack aus dem Gästehaus gezerrt und startet damit in einen neuen Bereich des Spiels.

Weiter zu: Haupthaus komplett gelöst

