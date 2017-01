1 0

Bereits in wenigen Wochen landet Resident Evil 7 endlich in den Laufwerken von Horror-Fans auf der ganzen Welt. Wer sich schon im Vorfeld richtig gruseln will, kann einen Trip nach London unternehmen. Dort wird wenige Tage vor dem Launch von Resident Evil 7 ein Real-Life-Event stattfinden, bei dem ihr das Horror-Haus der Baker-Familie erkundet.

Das Video zur Real-Life-Experience von Resident Evil 7 findet ihr am Ende unserer News. Laura Skelly, PR-Managerin bei Capcom, verrät dazu: „Dies ist die Chance für alle, die die Welt von Resident Evil schon immer betreten wollten. Wir wollten den Fans einen kleinen Einblick auf das Gameplay von Resident Evil 7 geben, es zum Leben erwecken und den Leuten eine Möglichkeit geben, damit in einer völlig neuen Weise zu interagieren. Vielleicht trefft ihr sogar einige Charaktere aus dem Spiel. Mit dem Gedanken des Survival-Horrors im Hintergrund sind wir sehr gespannt, wer der Experience entkommen kann, wenn sie Ende des Monats ihre Türen öffnet.“

Gruseln in London

Das Event findet vom 20. bis 23. Januar in London statt. Also wenige Tage, bevor Resident Evil 7 dann auch bei uns erscheint. Das Ganze wird kostenlos für die Besucher zur Verfügung gestellt. Wer über einen Besuch nachdenkt, sollte aber schon früh dort sein. Denn immerhin werden sich viele Resident-Evil-Fans auf das Event stürzen wollen.



