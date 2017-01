Resident Evil 7 - Vorbestellen: Alle Editionen mit Season Pass und Vorbesteller-Boni im Überblick

Resident Evil 7 ist einer der großen Titel im Jahr 2017. Das gruselige Horror-Game erscheint in verschiedenen Editionen und bringt tolle Extras mit, wie etwa das mysteriöse Haus der Familie Baker als Modell, welches in der Collector's Edition enthalten sein wird. Was die Editionen sonst noch enthalten und über welche Vorbesteller-Boni ihr euch freuen könnt, erfahrt ihr in diesem Text, der euch einen Überblick über alle Editionen verschafft.

Resident Evil 7 setzt mit diesem neuen Teil der Reihe wieder mehr auf Horror, Grusel und Schreckensmomente und bereits die Demo wurde groß gefeiert. Kein Wunder, dass sich viele auf das neue Resident Evil 7 freuen. Fans können das Horror-Survival-Abenteuer nun vorbestellen und sich einen Vorbesteller-Boni sichern. Darin enthalten sind beispielsweise verschiedene Survival-Gadgets, die euch im Spiel das Überleben sichern. Genaueres dazu, gibt’s jetzt.

Resident Evil 7 - Die Collector's Edition

Die Collector's Edition von Resident Evil 7, die ihr in Deutschland kaufen könnt, unterscheidet sich in einigen Extras von der amerikanischen Collector's Edition.

Folgende Inhalte erwarten euch als bei uns:

Das Hauptspiel von Resident Evil 7.

Ein Modell bzw. eine Nachbildung des Anwesens der Familie Baker , die 20 cm hoch ist.

, die 20 cm hoch ist. Ein USB-Stick mit 16 GB, der wie ein Puppenfinger aussieht. Das sollte euch aus der Demo bekannt vorkommen.

mit 16 GB, der wie ein aussieht. Das sollte euch aus der Demo bekannt vorkommen. Survival-Paket , was nützliche Items enthält, die ihr im Spiel verwenden könnt. Daneben wird euch damit der extrem knifflige Schwierigkeitsgrad „Madhouse“ freigeschaltet.

, was nützliche Items enthält, die ihr im Spiel verwenden könnt. Daneben wird euch damit der extrem knifflige freigeschaltet. 5 Lithografien mit tollen Artwork-Bildern.

mit tollen Artwork-Bildern. Eine Premium-Packung und ein Variant-Cover .

. Das Artbook zum 20. Jubiläum der Resident-Evil-Spielreihe.

Im Unterschied dazu besitzt das Modellhaus in der amerikanischen Collector's Edition sogar LED-Effekte und spielt einen Teil des Liedes „Go Tell Aunt Rhody“ ab. Der USB-Stick ist in der amerikanischen Variante wesentlich spektakulärer, da er voller Blut ist und wie ein Zombie-Finger aussieht. Wenigstens fasst unserer mehr Speicher, denn dieser ist nur 4 GB groß. Zusätzlich sind aber auch noch ein blutiger Notizzettel und eine Box in Form einer alten Video-Kassette enthalten. Dafür aber nicht das Jubiläums-Artbook.

Bisher ist übrigens noch nicht bekannt, wer die Collector's Edition von Resident Evil 7 in Deutschland vermarkten wird. Vermutlich jedoch Gamestop. In Amerika kostet die Collector's Edition 180 Dollar, was vermuten lässt, dass sie bei uns etwa 180 Euro kosten könnte.

Resident Evil 7 – Editionen und Season Pass: Standard Edition

Für die Standard Edition zahlt ihr einen Preis von 64,99 Euro. Diese Edition ist für die PS4 erhältlich und beinhaltet das Hauptspiel und noch einige benutzerdefinierte Designs.

Resident Evil 7 – Day 1 Survival Edition

Für 69,99 Euro könnt ihr euch die Day 1 Survival Edition von Resident Evil 7 besorgen. Ihr bekommt diese Version aber nur bis zum 24. Januar 2017. An diesem Tag ist Release von Resident Evil 7. Die Day 1 Survival Edition enthält selbstverständlich die Standard-Edition sowie

Ein Recovery-Set , das diverse Items enthält, die euch länger überleben lassen. Dazu gehören Kräuter und Erste-Hilfe-Mittel.

, das diverse Items enthält, die euch länger überleben lassen. Dazu gehören Kräuter und Erste-Hilfe-Mittel. Freischaltung des krassesten Schwierigkeitsgrades „Irrenhaus-Modus“ . Ihr könnt diesen ansonsten erst dann freischalten, wenn ihr das Spiel einmal komplett durchgespielt habt.

. Ihr könnt diesen ansonsten erst dann freischalten, wenn ihr das Spiel einmal komplett durchgespielt habt. Eine mysteriöse Glücksmünze.

Resident Evil 7: Deluxe Edition

Die Deluxe Edition von Resident Evil 7 kostet schon ein bisschen mehr, nämlich 94,99 Euro. Mit ihr bekommt ihr alle Extras der Standard-Edition und der Day 1 Survival Edition und dazu noch den Season Pass, welcher alle drei zusätzliche Episoden des Spiels vereint. Diese DLCs werden aber erst nach der Veröffentlichung des Hauptspiels verfügbar sein:

#1 DLC → Vier kleine Nebenstorys

#2 DLC → Eine neue Episode

#3 DLC → Noch eine neue Episode

Resident Evil 7. Vorbestellen und Boni sichern

Alle Resident-Evil-7-Editionen lassen sich nur in digitaler Form vorbestellen. Es gibt bereits Bilder zu den Item-Paketen, die auf der schwedischen Retailer-Site namens Discshop zu finden sind. Diese Packs sind zwar noch nicht komplett von Publisher Capcom bestätigt, aber wir zeigen sie euch trotzdem schon einmal:

Resident Evil 7: Wozu dienen die Münzen?

Die Münzen sind vermutlich jeweils einmal in einem Survival-Paket enthalten. Sie sind durch verschiedene Farben gekennzeichnet. Das lässt vermuten, dass sie unterschiedliche Wertigkeiten haben. Der Nutzen dieser Münzen ist allerdings noch nicht ganz klar. Denkbar wäre zum einen, dass sie als Ingame-Währung fungieren, so wie es zum Beispiel bei Resident Evil 4 war. Dort war es über eine Währung möglich, Spielgegenstände zu kaufen. Zum anderen könnten sie auch im Zusammenhang mit dem mysteriösen Dummy-Finger stehen, der in der Resident Evil 7 Demo zu sehen war.

Am 24. Januar 2017 erscheint Resident Evil 7 nun endlich für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Sobald Capcom mehr Informationen zu den Vorbesteller-Boni veröffentlicht hat, werden diese natürlich auch hier zu finden sein.