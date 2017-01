Resident Evil 7 - Trophäen und Erfolge im Überblick

Resident Evil 7 bringt leichte und schwere Trophäen und Erfolge mit sich. Auf dieser Seite sammeln wir alle Achievements und verlinken die dazugehörigen Guides, um euch das Freischalten einfacher zu gestalten. Nachfolgend bekommt ihr eine Übersicht über alle Trophäen und Erfolge mitsamt ihrer Freischaltbedingungen.

Sobald wir hilfreiche Artikel veröffentlichen, die euch den Weg zu einigen dieser Trophäen und Erfolge von Resident Evil 7 ebnen, dann verlinken wir diese in der Liste unten. Wollt ihr wissen, welche Anforderungen sich hinter den geheimen Trophäen und Erfolgen verbergen, dann findet ihr diese ebenfalls unten in der Tabelle. Seid also vorsichtig, denn dadurch werdet ihr natürlich auch gespoilert.

Resident Evil 7 – Alle Trophäen und Erfolge

Einige Trophäen und Erfolge beziehen sich natürlich auf die Story des Grusel-Abenteuers. Doch auch andere Errungenschaften werden eure Zeit in Anspruch nehmen. Zum Beispiel erhaltet ihr Trophäen und Erfolge für alle Enden, die ihr sehen werdet oder müsst Resident Evil 7 auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden durchspielen. Wollt ihr also 100% der Achievements freischalten, dann wird ein Spieldurchgang nicht ausreichen. Schaut euch die Übersicht der Trophäen und Erfolge also an und überlegt, wie ihr sie am besten aufteilen wollt.

Wir empfehlen euch, die schwierigeren Errungenschaften nach Möglichkeit beim einfachen Schwierigkeitsgrad freizuschalten. Zum Beispiel wird „Ressourcenmanager“ das Spiel schwierig gestalten, weshalb ihr dieses Achievement im einfachen Schwierigkeitsgrad freischalten solltet. Die nachfolgende Tabelle nennt euch alle Trophäen und Erfolge von Resident Evil 7: Biohazard – auch die versteckten. Wollt ihr wissen, wie ihr auf der PS4 versteckte Trophäen einsehen könnt, folgt dem Link zu unserem Guide.



Erfolge Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Sie lebt Reist nach Louisiana. Bronze 20 G Willkommen in der Familie, Junge Flieht aus dem Gästehaus. Bronze 20 G Du kommst hier nicht raus Flieht zum Hof. Bronze 20 G Das Jenseits gibt die Wahrheit preis Enthüllt die Geheimnisse des alten Hauses. Bronze 20 G Fang besser an zu laufen Entflieht dem Anwesen der Bakers. Bronze 20 G In die Tiefen Flieht aus dem Schiff. Bronze 20 G Nichts riskieren Schließt das Spiel im Schwierigkeitsgrad "Einfach" ab. Bronze 20 G Der Albtraum ist endlich vorbei Schließt das Spiel im Schwierigkeitsgrad "Normal" ab. Bronze 20 G Hinter verschlossenen Türen Schließt manuell eine offenstehende Tür. Bronze 10 G Hände hoch Wehrt den Angriff eines Gegners ab, indem ihr blockt. Bronze 10 G Aha! Untersucht ein Objekt näher, um etwas zu erhalten. Bronze 10 G Schlüsseldienst Öffnet etwas mit einem Dietrich. Bronze 10 G Netter Versuch Legt ein Objekt auf einen Schattensockel, das nicht dorthin gehört. Bronze 10 G Augenöffnend Benutzt ein Psychotonikum. Bronze 10 G Backpacker Vergrößert euer Inventar. Bronze 10 G Besser als nichts Erledigt einen Gegner mit dem Messer. Bronze 20 G Für Munition zu schade Beseitigt die Insekten auf einer Tür mit dem Messer. Bronze 20 G 1. Platz beim Experimentierwettbewerb Stellt alle Objekte her, die Flüssige Chemikalie und Starke Flüssige Chemikalie enthalten. Bronze 20 G Versteckspiel Schließt das "Mia"-Video ab, ohne von Marguerite entdeckt zu werden. Bronze 20 G Rückspulen nicht vergessen Seht euch in einem Spieldurchgang alle Videokassetten an. Bronze 20 G Er ist hier und dort und überall! Zerstört eine Mr.-Everywhere-Figur. Bronze 20 G Ende der Nacht Seht das Ende 1. Silber 40 G Nur noch eine Erinnerung Seht das Ende 2. Silber 40 G Irrer als irre Schließt das Spiel im Schwierigkeitsgrad "Irrenhaus" ab. Silber 40 G Trotzphase Bekämpft und schlagt Marguerite in die Flucht, wenn sie durch das Haus wandert. Silber 40 G Um sein Leben hocken Weicht Jacks Scherenangriff aus, indem ihr in die Hocke geht. Silber 40 G Weniger ist mehr Erledigt zwei oder mehr Gegner mit einem einzigen Schuss. Silber 40 G Tontaubenschießen Schießt auf Marguerite und werft sie zurück, während sie auf euch zuspringt. Silber 40 G Blitztorte Schließt das "Happy Birthday"-Video innerhalb von 5 Minuten ab. Silber 40 G Pelikane in der Hose Sammelt im Schwierigkeitsgrad "Einfach" oder "Normal" alle Antiken Münzen ein. Silber 40 G Irrer Münzensammler Sammelt im Schwierigkeitsgrad "Irrenhaus" alle Antiken Münzen ein. Silber 40 G Der Teufel steckt im Detail Lest in einem Spieldurchgang alle Akten. Silber 40 G Mr. Nirgendsmehr Zerstört alle Mr.-Everywhere-Figuren. Silber 40 G Ich will doch nur hier raus! Schließt das Spiel innerhalb von 4 Stunden ab. Gold 50 G Ressourcenmanager Schließt das Spiel ab, ohne die Inventarbox mehr als 3 Mal zu öffnen. Gold 50 G Gute Abwehrkräfte Schließt das Spiel ab, ohne mehr als 3 Mal eine Erste-Hilfe-Arznei zu benutzen. Gold 50 G Ansässiges Böse Spielt alle Trophäen frei. Platin -

DLC: Verbotenes Filmmaterial

Auch Resident Evil 7 wird durch DLCs erweitert. Insgesamt wurden drei weitere Inhalte angekündigt, die, sowohl für die PS4 als auch für die Xbox One, bis Ende 2017 erscheinen werden. Der erste der DLCs heißt „Verbotenes Filmmaterial“. Zu den Inhalten des ersten DLCs

Albtraum

Schlafzimmer und

Ethan muss sterben

erscheinen fünf weitere Trophäen und Erfolge. Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über diese Achievements und nennt euch ihre Freischaltbedingungen.