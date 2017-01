Welches Geheimnis steckt hinter der Familie Baker? Um das herauszufinden, müsst ihr Tief in Resident Evil 7: Biohazard eintauchen, wo euch eine durchgehend schaurige Atmosphäre erwartet. Es gilt Rätsel zu lösen, Sammelobjekte aufzuspüren und Gegnern in engen Schleichgängen zu entkommen oder sie gar zu töten. Doch ist das überhaupt möglich? In diesem Artikel findet ihr einige Tipps und Tricks, die euch den Einstieg in Resident Evil 7 erleichtern sollen.

Resident Evil 7 - Video-Boss-Guide Mia Winters 5 weitere Videos

Resident Evil 7: Biohazard kombiniert Survival-Horror und First-Person-Shooter. Lange haben Fans auf einen neuen Teil gewartet und da ist er endlich. Das Entwicklerstudio Capcom im Game mit der Story wieder einen starken Fokus auf Grusel gegeben und verzichtet dabei auf zu viel Action. Neben PC, PS4 und Xbox One ist Resident Evil 7 übrigens auch vollständig auf der PlayStation VR spielbar - so fühlt ihr euch, als wärt ihr selbst auf dem Baker-Anwesen.

Resident Evil 7 - Tipps und Tricks für den Überlebenskampf auf dem Baker-Anwesen Infos zum Spiel alle Bilderstrecken Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden Bild 1/7 Bild 4/10 1/10 Friedlich liegt das Baker-Anwesen in der untergehenden Sonne - doch was euch hier erwartet, lässt euch erschaudern. Mit unseren Tipps zu Resident Evil 7 fällt euch der Start vielleicht ein bisschen leichter. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

Resident Evil 7 - Tipps und Tricks zum Überlebenskampf auf dem Baker-Anwesen

Bevor ihr das Spiel so richtig beginnt, müsst ihr euch für einen Schwierigkeitsgrad entscheiden. Es gibt leicht, normal und Irrenhaus. Da ihr den Schwierigkeitsgrad während des Spiels nicht mehr wechseln könnt, solltet ihr also jetzt schon die richtige Wahl treffen, andernfalls müsstet ihr noch einmal von vorne beginnen. “Irrenhaus” ist natürlich sehr hart, das solltet ihr euch also gut überlegen. Vielleicht hebt ihr euch das für den zweiten Durchgang auf, um noch eine Herausforderung zu haben. Habt ihr schon Erfahrung mit solchen Spielen, dann wählt “normal”, seid ihr jedoch Neulinge in Sachen Horror-Survival und vor allem ein wenig schreckhaft, dann nehmt lieber “leicht”, um nicht komplett zu verzweifeln.

Ihr schlüpft in die Rolle von Ethan, der zu Beginn von Resident Evil 7 zusammen mit der ganzen Baker-Familie an einem reichlich gedeckten Abendbrot-Tisch sitzt. Idyllisch und nett geht es hier allerdings eher nicht zu und leckeres Essen gibt es auch nicht. Eins ist deshalb Fakt: Ihr müsst hier weg!

Folgende Tipps und Hinweise können euch im Kampf und in Sachen Überleben bei Resident Evil 7 helfen:

Die Ruhe vor dem Sturm : Zuerst ist natürlich alles relativ ruhig. Innerlich seid ihr vielleicht angespannt, aber allmählich entspannt ihr euch, denn am Anfang passiert noch nicht viel im Spiel. Das ändert sich jedoch, sobald ihr die Familie Baker kennenlernt. Ihr habt zwar Waffen, aber leider nützen sie nicht viel gegen die Familienmitglieder. Anders verhält es sich mit den sogenannten Molded.

: Zuerst ist natürlich alles relativ ruhig. Innerlich seid ihr vielleicht angespannt, aber allmählich entspannt ihr euch, denn am Anfang passiert noch nicht viel im Spiel. Das ändert sich jedoch, sobald ihr die Familie Baker kennenlernt. Ihr habt zwar Waffen, aber leider nützen sie nicht viel gegen die Familienmitglieder. Anders verhält es sich mit den sogenannten Molded. Schattenmenschen “Molded” : Die Molded sind eine Art Schattenmenschen, die Teil der eigenartigen, dunklen Matsch-Masse sind, die das Haus und das Grundstück der Familie Baker umgeben. Sie tauchen immer mal wieder auf und können gut mit Hilfe von Waffen - insbesondere Kopfschüssen - erledigt werden. Beim Zielen solltet ihr euch also auf den Kopf konzentrieren.



Resident Evil 7 - Tipps und Tricks für den Überlebenskampf auf dem Baker-Anwesen Infos zum Spiel alle Bilderstrecken Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden 6 Bilder Mit den Molded werdet ihr es besonders oft zu tun bekommen. Erledigt sie mit gezielten Kopfschüssen! mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

: Die Molded sind eine Art Schattenmenschen, die Teil der eigenartigen, dunklen Matsch-Masse sind, die das Haus und das Grundstück der Familie Baker umgeben. Sie tauchen immer mal wieder auf und können gut mit Hilfe von Waffen - insbesondere Kopfschüssen - erledigt werden. Beim Zielen solltet ihr euch also auf den Kopf konzentrieren. Jacks Patrouille : Im Haupthaus werdet ihr immer wieder auf Jack Baker, den Hausherren der Familie, treffen. Er patrouilliert das Haus mit seinem Spaten ab und sucht nach dem Eindringling - euch. Ihr könnt ihn bewegungsunfähig machen, wenn ihr ihn anschießt, doch das ist nur eine gute Option, wenn er euch zu nahe kommen sollte. Eigentlich solltet ihr eher nicht so viel Munition an ihn verschwenden. Schleicht lieber und versucht euch, vor ihm zu verstecken, damit er euch nicht kriegt.



Resident Evil 7 - Tipps und Tricks für den Überlebenskampf auf dem Baker-Anwesen Infos zum Spiel alle Bilderstrecken Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden Bild 1/7 Bild 4/10 1/10 Kuckuck! Jack patrouilliert das Haus und sucht in Resident Evil 7 nach euch. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

: Im Haupthaus werdet ihr immer wieder auf Jack Baker, den Hausherren der Familie, treffen. Er patrouilliert das Haus mit seinem Spaten ab und sucht nach dem Eindringling - euch. Ihr könnt ihn bewegungsunfähig machen, wenn ihr ihn anschießt, doch das ist nur eine gute Option, wenn er euch zu nahe kommen sollte. Eigentlich solltet ihr eher nicht so viel Munition an ihn verschwenden. Schleicht lieber und versucht euch, vor ihm zu verstecken, damit er euch nicht kriegt. Rennen anstatt zu schießen : Wägt ab, wann es clever ist, zu schießen. Denn wegzurennen, ist auch oft eine gute Option. Ihr solltet euch für diese Fälle die Wege einprägen, die ihr im Spiel lauft, um den idealen Fluchtweg zu wählen. Dabei könnt ihr nämlich einfach an den Feinden vorbeirennen, vor allem, wenn ihr euch auf dem Rückweg befindet. Grund dafür ist, dass die Gegner meist einen bestimmten Bereich ablaufen. Danach verschwinden sie aber wieder.

: Wägt ab, wann es clever ist, zu schießen. Denn wegzurennen, ist auch oft eine gute Option. Ihr solltet euch für diese Fälle die Wege einprägen, die ihr im Spiel lauft, um den idealen Fluchtweg zu wählen. Dabei könnt ihr nämlich einfach an den Feinden vorbeirennen, vor allem, wenn ihr euch auf dem Rückweg befindet. Grund dafür ist, dass die Gegner meist einen bestimmten Bereich ablaufen. Danach verschwinden sie aber wieder. Sicher im Speicherraum : Gegner haben keinen Zutritt in Speicherräume. Hier seid ihr also sicher. Das macht sich besonders gut, wenn ihr euch gerade auf der Flucht befindet: Ist ein Speicherraum in der Nähe, dann nix wie rein da!

: Gegner haben keinen Zutritt in Speicherräume. Hier seid ihr also sicher. Das macht sich besonders gut, wenn ihr euch gerade auf der Flucht befindet: Ist ein Speicherraum in der Nähe, dann nix wie rein da! Immer nachladen : Nach einem Gerangel mit Gegnern solltet ihr immer sofort eure Waffe nachladen, denn das Nachladen dauert immer einen Moment. Schnell könnt ihr euch im nächsten Clinch befinden und wenn ihr dann merkt, dass ihr keine Munition mehr im Magazin habt, dann seht ihr schnell alt aus.

: Nach einem Gerangel mit Gegnern solltet ihr immer sofort eure Waffe nachladen, denn das Nachladen dauert immer einen Moment. Schnell könnt ihr euch im nächsten Clinch befinden und wenn ihr dann merkt, dass ihr keine Munition mehr im Magazin habt, dann seht ihr schnell alt aus. Angriffe abwehren: Ihr habt die Möglichkeit, Angriffe zu blocken. Auf der Konsole macht ihr das mit L1/LB und reißt dann als Ethan die Arme schützend vor euch. So könnt ihr den Schaden zumindest etwas reduzieren. Schnell kommt nämlich mal ein Feind auf euch zugestürmt und ihr müsst euch fix verteidigen, um nicht gleich am Boden zu liegen.

Solltet ihr mal mit dem Ausgang eines Kampfes unzufrieden sein oder ihr habt einfach zu viel Munition verplempert, dann könnt ihr einfach neustarten und ihn wiederholen. Zum Glück legt das Spiel eigenständig viele automatische Speicherpunkte an, sodass dies einfach so möglich ist.

Resident Evil 7 - Tipps zum Inventar und den Items

Neben den Grusel-, Schock- und Kampfmomenten dürft ihr aber nicht vergessen, dass ihr auch noch einige Sammelobjekte finden müsst. Eure Inventarplätze sind übrigens begrenzt, auch das solltet ihr im HInterkopf behalten. Diese Tipps haben wir für euch:

Erkundet jede Ecke : Ihr solltet euch in jedem Raum gut umschauen, um kein Objekt zu übersehen, denn überall könnte etwas Nützliches verborgen sein.

: Ihr solltet euch in jedem Raum gut umschauen, um kein Objekt zu übersehen, denn überall könnte etwas Nützliches verborgen sein. Leert das Inventar : Da euer Inventar begrenzt ist, solltet ihr es immer leeren, sobald ihr in ein neues Gebiet geht. Ihr könnt unnötiges Zeugs einfach in den Objektkisten lagern. Besonders Story-Objekte, wie Schlüssel, braucht ihr nicht mit euch herumzuschleppen. Schaut im Falle der Schlüssel auf die Karte, wo ihr alle aufgedeckten Bereiche seht. Hier könnt ihr auch sehen, ob es Räumlichkeiten gibt, die verschlossen sind und für die ihr dementsprechend eine Schlüssel benötigt. Ist das nicht der Fall, dann lasst ihn in der Kiste.



Resident Evil 7 - Tipps und Tricks für den Überlebenskampf auf dem Baker-Anwesen Infos zum Spiel alle Bilderstrecken Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden Bild 1/7 Bild 4/10 1/10 Ihr werdet Türen finden, die zunächst verschlossen sind. Doch mit einem Schlüssel könnt ihr sie öffnen. Doch was werdet ihr dahinter finden? mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

: Da euer Inventar begrenzt ist, solltet ihr es immer leeren, sobald ihr in ein neues Gebiet geht. Ihr könnt unnötiges Zeugs einfach in den Objektkisten lagern. Besonders Story-Objekte, wie Schlüssel, braucht ihr nicht mit euch herumzuschleppen. Schaut im Falle der Schlüssel auf die Karte, wo ihr alle aufgedeckten Bereiche seht. Hier könnt ihr auch sehen, ob es Räumlichkeiten gibt, die verschlossen sind und für die ihr dementsprechend eine Schlüssel benötigt. Ist das nicht der Fall, dann lasst ihn in der Kiste. Haltet das Messer bereit : In der Regel wird bei vielen das Messer mit als erstes als unnötiger Ballast weggelegt. Doch bei Resident Evil 7 solltet ihr euch das genau überlegen. Gerade am Anfang ist es euch noch ein treuer Gefährte, auch wenn ihr bereits eine Pistole euer Eigen nennen könnt. Ihr könnt das Messer beispielsweise nutzen, um Kisten zu öffnen bzw. zu zerstören und spart so Munition, da ihr ansonsten auf sie schießen müsstet.



Resident Evil 7 - Tipps und Tricks für den Überlebenskampf auf dem Baker-Anwesen Infos zum Spiel alle Bilderstrecken Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden 6 Bilder Das Messer kann eine hilfreiche Waffe bei Resident Evil 7 sein. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

: In der Regel wird bei vielen das Messer mit als erstes als unnötiger Ballast weggelegt. Doch bei Resident Evil 7 solltet ihr euch das genau überlegen. Gerade am Anfang ist es euch noch ein treuer Gefährte, auch wenn ihr bereits eine Pistole euer Eigen nennen könnt. Ihr könnt das Messer beispielsweise nutzen, um Kisten zu öffnen bzw. zu zerstören und spart so Munition, da ihr ansonsten auf sie schießen müsstet. Chemikalien kombinieren : Habt ihr Chemikalien und mit ihnen kombinierbare Items im Inventar, dann kombiniert diese auch. So spart ihr nämlich einen wertvollen Slot im Inventar.

: Habt ihr Chemikalien und mit ihnen kombinierbare Items im Inventar, dann kombiniert diese auch. So spart ihr nämlich einen wertvollen Slot im Inventar. Gleiche Items im Inventar : Glücklicherweise werden gleiche Items im Inventar in einem Slot gestapelt. Das aber nur bis zu einer gewissen Anzahl. Es gehen zum Beispiel nur 3 Erste-Hilfe-Arzneien in einen Slot. Diese reichen auch vorerst aus. Es kann aber auch vorkommen, dass eine kleine Menge an Items einen ganzen Slot verschwenden. Darauf solltet ihr achten. Haushaltet gut mit euren Inventarplätzen.

: Glücklicherweise werden gleiche Items im Inventar in einem Slot gestapelt. Das aber nur bis zu einer gewissen Anzahl. Es gehen zum Beispiel nur 3 Erste-Hilfe-Arzneien in einen Slot. Diese reichen auch vorerst aus. Es kann aber auch vorkommen, dass eine kleine Menge an Items einen ganzen Slot verschwenden. Darauf solltet ihr achten. Haushaltet gut mit euren Inventarplätzen. Waffenansammlung?: Später im Spiel werdet ihr mehr Waffen finden. Aber zwei bis drei reichen völlig aus und ihr solltet deshalb nicht zu viele in eurem Inventar horten bzw. alle, die ihr findet. Schaut sie euch an und entscheidet, welche ihr mitnehmen wollt, um euch zu verteidigen.

Dieser Artikel befindet sich noch im Aufbau. Wir möchten euch mit diesen simplen, aber effektiven Tipps helfen, besser bei Resident Evil 7 zurecht zu kommen. Sollten uns noch ein paar nützliche Tipps einfallen, dann werden wir sie hier einbinden. Fällt euch vielleicht noch etwas ein, was man dem Spieler mit auf den Weg geben könnte? Dann hinterlasst uns einen Kommentar!