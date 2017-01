Resident Evil 7 - Startet nicht, ruckelt, lagt und andere Probleme mit Lösungshilfen

Gruselt ihr euch schon oder ladet ihr noch? Einige Spieler berichten nämlich von Problemen mit Resident Evil 7. Da freut man sich, auf einen neuen Horror-Klassiker und dann funktioniert das Spiel nicht richtig. Wir schaffen Abhilfe und geben euch einige Hilfestellungen zu den Schwierigkeiten, die bisher bei Resident Evil 7 aufgetaucht sind.

In diesem Text möchten wir euch Lösungen zu verschiedenen Problemen bei Resident Evil 7 geben. Bei einigen Spielern hat das Game gar nicht erst gestartet, bei der Xbox One wird der Season Pass nicht erkannt, bei manchen ruckelt und lagt das Capcom-Spiel und andere klagen darüber, dass sie nicht über die PS4 streamen können. Was ihr dagegen tun könnt, erfahrt ihr im Folgenden. Konntet ihr Resident Evil 7 endlich starten, dann könnt ihr euch gern Starthilfe in unserem Tipps-Guide oder unserer Komplettlösung zum Horror-Survival holen.

Resident Evil 7 startet nicht - Probleme und Ruckler auf Windows 10

Besonders, wer auf Windows 10 spielt, hat das Problem, dass Resident Evil 7 gar nicht erst starten will. In dem Fall solltet ihr folgendes ausprobieren:

Schaut, ob eure Treiber für die Grafikkarte auf dem aktuellen Stand sind. Andernfalls müsst ihr diese herunterladen und aktualisieren.

auf dem aktuellen Stand sind. Andernfalls müsst ihr diese herunterladen und aktualisieren. Es kann aber auch am DirectX liegen. Geht in den Installationsordner von Resident Evil 7. Hier solltet ihr den Ordner “CommonRedist” finden, in dem sich ein Installer befindet, der die neue DirectX-Version auf euren Computer spielt. Führt ihr diesen Installer aus, kann es helfen, das Spiel zu starten.

Betrifft das Problem aber euren RAM-Speicher, dann können nach Anwendung der zuletzt erwähnten Methode leider Lags auftreten, weil nämlich Spieledateien in den RAM verschoben und dort nicht wieder gelöscht werden. So kommt es leider zu Rucklern.

Es gibt leider aber auch nicht-starten-Schwierigkeiten, die nicht in den Händen der Nutzer liegen. So kann keine Verbindung des Play-Anywhere-Titels mit dem DRM-Server hergestellt werden. Das kann auch dazu führen, dass Resident Evil 7 nicht starten willl. Hier müssen Betroffene leider warten, bis der Fehler von den Entwicklern gefixt wird, was hoffentlich bald geschieht.

Resident Evil 7 startet nicht - Probleme mit Steam

Wenn ihr Resident Evil 7 über Steam spielt, dann kann es vorkommen, dass ihr es anklickt, starten wollt und voller Hoffnung auf den Bildschirm starrt, wo “Spiel wird gestartet” steht und es wird gestartet, gestartet, gestartet...nicht. Startet RE 7 auf Steam nicht, dann könnt ihr Verschiedenes ausprobieren.

Lösung # 1:

Geht in eure Steam-Bibliothek und sucht nach Resident Evil 7. Macht einen Rechtsklick auf das Spiel und begebt euch so in die Einstellungen. Navigiert dort nun zu den lokalen Dateien und durchsucht diese. Ihr müsstet den Installationsordner finden. Klickt hier drinnen auf die re7.exe-Datei. So könnt ihr das Game manuell starten - Das sollte besser funktionieren.

Lösung # 2:

Zudem könnt ihr versuchen, die Redistributables Datei des Spiels für Steam zu aktualisieren. Die Spiele bringen diese Datei eigentlich immer selbst mit. Es handelt sich hierbei um eine Art Systembibliothek. Geht einfach auf eurem Rechner diesen Pfad: Steam\SteamApps\common\ResidentEvil7\_CommonRedist\vcredist und führt hier die vcredist_64.exe aus. Das kann helfen, um Resident Evil 7 wieder problemlos auf dem Rechner starten zu können.

Lösung # 3:

Das Problem könnte aber auch an der nicht vorhandenen .dll-Datei liegen. Meistens stürzt das Spiel bei diesem Fehler auch kurz nach dem Starten ab. Versucht dann, Resident Evil 7 als Admin zu starten. Macht dafür einfach einen Rechtsklick auf Steam und startet den Client als Admin.

Das Bild friert ein

Ihr seid gerade auf der Flucht und das Bild friert ein? Wie doof ist das denn?! Dieses Problem tritt bei den meisten vor allem dann auf, wenn sie vor einem Jump-Scare waren. Doch so verpufft der Schreckmoment natürlich. In diesem Fall solltet ihr probieren, euren Schatten-Cache auszustellen. Das kann helfen, diese kurzen Lags auszumerzen und sich wieder ordentlich schocken zu lassen.

Resident Evil 7 hat starke Lags und einen asynchronen Ton

Einige Spieler haben das Problem, dass sie die Aktionen im Game enorm verzögert ausführen. Eine Lösung kann es sein, den Game-Ready-Treiber 378.49 von Nvidia zu installieren, der die Lags verschwinden lässt. Dieser Treiber kann aber auch helfen, den asynchronen Ton zu beseitigen.

Xbox One erkennt den Season Pass für Resident Evil 7 nicht

Im Moment haben Xbox’ler leider das Problem, dass die Konsole den Season Pass von Resident Evil 7 nicht erkennt. Das ist besonders bei den physischen Versionen des Horror-Games der Fall. Der Season Pass wird einfach nicht in der Bibliothek angezeigt. Derzeit gibt es keine Lösung dafür. Wendet euch am besten direkt an Microsoft oder den Capcom-Support. Alternativ könnt ihr auch einfach abwarten. Das Problem ist bekannt und wird sicherlich bald behoben. Zumindest sollte das spätestens dann passieren, wenn die erste Erweiterung erscheint, die im Season Pass enthalten ist.

Resident Evil 7 auf der PS4 streamen ist nicht möglich

Dieses Horror-Erlebnis möchten natürlich viele Spieler teilen und es dementsprechend für Freunde oder auf Twitch und Co. streamen. Doch bei dem Versuch erscheint die Fehlermeldung “Die ausgewählte Funktion ist nicht mit der gewählten Anwendung verfügbar”. Auch, wenn andere Spiele ganz normal streambar sind, erscheint dieser Fehler bei Resident Evil 7. Grund dessen ist die Tatsache, dass noch nicht alle Regionen freigegeben sind. Vor allem in Nord-Amerika gibt es dieses Problem, aber es soll nicht mehr lange dauern, bis das Streamen von Resident Evil 7 in allen Regionen möglich ist.