Der erste DLC zu Resident Evil 7, „Verbotenes Filmmaterial 1“, liefert die VHS „Schlafzimmer“. Dabei handelt es sich um eine Episode, die euch in den Körper von Clancy Javis springen lässt. So erfahrt ihr endlich, was mit dem Kameramann aus der Demo geschehen ist, nachdem er von den Bakers erwischt wurde. In unserem Walkthrough liefern wir euch die 100%-Lösung zum Inhalt „Schlafzimmer“.

Resident Evil 7 - Schlafzimmer: 100% Walkthrough 21 weitere Videos

Für den Durchgang könnt ihr zwei Trophäen bzw. Erfolge freischalten. Das eine Achievement gibt es automatisch, das andere bekommt ihr dann, wenn ihr alle Ratten in „Schlafzimmer“ finden konntet. Mit unserem Walkthrough helfen wir euch dabei, aus dem Zimmer zu entkommen und die drei Ratten zu entdecken. Die Rätsel in dieser Erweiterung zu Resident Evil 7 haben es ganz schön in sich, also schaut euch die einzelnen Schritte an, falls ihr mal nicht weiter kommt. Optional könnt ihr euch auch unser Video-Walkthrough anschauen, das euch den Verlauf in bewegten Bildern zeigt.

Resident Evil 7 – Schlafzimmer: Uhr, Schubladen und Bilderrätsel

Ihr startet in einem euch bereits bekannten Zimmer des Haupthauses. Marguerite kommt hinein und bringt euch etwas zu Essen. Schließlich mag euch ihre Tochter und möchte, dass ihr der große Bruder werdet. Damit das klappt, müsst ihr schön aufessen. Das macht ihr natürlich nicht! Diese Mahlzeit lasst ihr aus und als Antwort wählt ihr was ihr möchtet, denn eine Auswirkung auf das folgende Geschehen hat es nicht. Sobald die Mutter das Zimmer verlässt, geht ihr wie folgt vor:

Schnappt euch den Löffel vom Tisch und öffnet eure Fesseln . Nehmt anschließend die Lampe von dem Haken ab.

vom Tisch und öffnet eure . Nehmt anschließend die von dem Haken ab. Lauft zur Uhr links neben dem Bett und interagiert mit ihr. Der Zeiger fällt ab und ihr schnappt euch den.

links neben dem Bett und interagiert mit ihr. Der fällt ab und ihr schnappt euch den. Geht jetzt zur Standuhr rechts neben der Tür. Öffnet sie mit dem Zeiger und nehmt das Bild auf. Jetzt müsst ihr schnell sein. Macht die Tür der Uhr zu , hängt die Lampe wieder an den Haken und ab ins Bett . Fesseln zu und wartet ab.

rechts neben der Tür. Öffnet sie mit dem Zeiger und nehmt das auf. Jetzt müsst ihr schnell sein. Macht die , hängt die wieder an den Haken und ab ins . Fesseln zu und wartet ab. Sobald die Mutter den Raum wieder verlassen hat, entfesselt ihr euch wieder. Schnappt euch erneut die Lampe und lauft rechts zum Fass . Nehmt das Bild auf und lauft dann zur Wand beim Altar . Hier hängt ein weiteres Bild . Nehmt auch das auf. Jetzt müsst ihr die Bilder in der richtigen Reihenfolge an die Wand hängen (siehe Bild).



Resident Evil 7 - Schlafzimmer: 100% Walkthrough Infos zum Spiel alle Bilderstrecken Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden Bild 1/9 Bild 4/12 1/12 Resident Evil 7 - Schlafzimmer: Erst das große, dann das runde und am Ende das kleine Bild - Das ist die richtige Reihenfolge. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

und lauft rechts zum . Nehmt das auf und lauft dann zur Wand beim . Hier hängt ein weiteres . Nehmt auch das auf. Jetzt müsst ihr die an die Wand hängen (siehe Bild). Das Buch geht auf und ihr schnappt euch die Nähnadel . Ganz wichtig! Jetzt müsst ihr alle Bilder wieder von der Wand abnehmen , das runde ganz links hinhängen und das große wieder auf das Fass stellen.

geht auf und ihr schnappt euch die . Ganz wichtig! Jetzt müsst ihr , das runde ganz links hinhängen und das große wieder auf das Fass stellen. In dem Schminktisch sind zwei Schubladen, die ihr öffnen könnt. Öffnet niemals die rechte! Sie lässt sich nicht wieder schließen und die Hexe wird merken, dass ihr aufgestanden seid. In der linken findet ihr einen Hinweis: Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren .

sind zwei Schubladen, die ihr öffnen könnt. Sie lässt sich nicht wieder schließen und die Hexe wird merken, dass ihr aufgestanden seid. In der linken findet ihr einen Hinweis: . Öffnet ihr die Standuhr , werdet ihr die Uhrzeit erfahren – 5 Uhr soll es sein. Geht zu der kleinen Uhr links neben dem Bett und verwendet mit ihr die Nähnadel . Stellt die Uhr anschließend auf fünf .



Resident Evil 7 - Schlafzimmer: 100% Walkthrough Infos zum Spiel alle Bilderstrecken Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden 8 Bilder Die Uhrzeit, die ihr einstellen müsst, ist 5 Uhr. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

, werdet ihr die Uhrzeit erfahren – soll es sein. Geht zu der kleinen Uhr links neben dem Bett und verwendet mit ihr die . Stellt die Uhr anschließend auf . Das Bett fährt zur Seite und jetzt braucht ihr erstmal nichts weiter zu machen, als erneut mit der Uhr zu interagieren, um es wieder zurückzufahren. Schnell die Lampe an den Haken und ab ins Bett. Mama Baker kommt erneut rein und bietet euch eine alternative Mahlzeit an.

Alle Ratten finden und den Türcode enträtseln

Wollt ihr alle Ratten im Schlafzimmer finden, dann müsst ihr von der zweiten Mahlzeit kosten. Schnappt euch also die Gabel und den Kocher vom Tablett, verlasst das Bett und holt euch die Lampe vom Haken. Kostet von dem leckeren Gericht und untersucht es danach erneut. Dort findet ihr eine der drei Ratten. Die zweite Ratte könnt ihr euch auch schon anschauen, denn einsammeln müsst ihr sie nicht. Ihr findet sie links neben dem Bett, zwischen der Heizung und der grünen Tür (siehe Bild).

Jetzt könnt ihr euch wieder dem Schlafzimmer und seinen Rätseln widmen. Als erstes solltet ihr euch die Notiz anschauen, welche ihr unter dem Bett gefunden habt. Das graue Kästchen zeigt euch, was darin steht. Ihr könnt sie euch jetzt aber auch in aller Ruhe angucken. Solange ihr nichts weiter macht, wird Marguerite nicht zurückkommen. Wir helfen euch dabei, dieses Rätsel zu lösen. So geht es weiter im Schlafzimmer:



“Zuerst gewährte der Tod dem Mann aus dem Westen Dunkelheit. (Damit ist das kleine viereckige Gemälde gemeint.)

Während seiner Reise gab der Mann sein Fleisch den vier Tieren der Erde. (Damit ist das große viereckige Gemälde gemeint.)

Und als er den Osten erreichte, wurde er vor brennender Freude schwarz verkohlt. (Damit ist das runde Gemälde gemeint.)

Schnappt euch erneut das Gemälde vom Fass und das runde von der Wand. Jetzt hängt ihr es in einer anderen Reihenfolge auf: Zuerst „Titelloses Gemälde A“, in der Mitte „Titelloses Gemälde B“ und ganz rechts „Titelloses Gemälde C“ .

vom Fass und das runde von der Wand. Jetzt hängt ihr es in einer anderen Reihenfolge auf: . Das Buch auf dem Altar öffnet sich erneut und ihr findet darin den Code für das Schloss an der Tür . Schaut ihr euch nämlich eure Gabel und euren Löffel genau an, findet ihr darauf die Symbole „Schlange“ und „Apfel“. Der Türcode lautet also Schlange – Blatt – Apfel .

auf dem Altar öffnet sich erneut und ihr findet darin den . Schaut ihr euch nämlich eure Gabel und euren Löffel genau an, findet ihr darauf die Symbole „Schlange“ und „Apfel“. Der Türcode lautet also . Nehmt die Gemälde wieder von der Wand ab und bringt sie in die ursprüngliche Position. Rundes Gemälde ganz links an der Wand und das große viereckige auf das Fass. Geht jetzt zur Tür mit dem Schloss und gebt den Code ein (siehe Bild). Jetzt könnt ihr den Abstellraum betreten.



Resident Evil 7 - Schlafzimmer: 100% Walkthrough Infos zum Spiel alle Bilderstrecken Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden 8 Bilder Diesen Code müsst ihr in das Schloss an der Tür eingeben. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

wieder von der Wand ab und bringt sie in die ursprüngliche Position. Rundes Gemälde ganz links an der Wand und das große viereckige auf das Fass. Geht jetzt zur Tür mit dem Schloss und gebt den Code ein (siehe Bild). Jetzt könnt ihr den betreten. Im Abstellraum lauft ihr als erstes zu dem hohen Schrank vor euch. Oben drauf findet ihr die dritte und letzte der gesuchten Ratten und schon wandert das Achievement „Rattenfänger“ in eure Sammlung.



Resident Evil 7 - Schlafzimmer: 100% Walkthrough Infos zum Spiel alle Bilderstrecken Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden Bild 1/9 Bild 4/12 1/12 Hier findet ihr die letzte der drei Ratten. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

Messer finden und Schattenrätsel lösen

Wenn ihr im Abstellraum angekommen seid und die letzte Ratte untersucht habt, dann begebt euch in die hintere Ecke, in der ihr einen Kleiderständer findet. In der Jackentasche ist ein Zettel, der euch verrät, dass irgendwo in den Räumlichkeiten ein Messer versteckt sein muss. Durchsucht zunächst den Abstellraum weiter.

Der Käfig geht auf und ihr könnt den Schlangenschlüssel an euch nehmen. Rüstet das Messer aus und verlasst den Abstellraum. Marguerite wird euch angreifen, doch ihr wehrt sie mit dem Messer ab. Lauft jetzt zur Uhr neben dem Bett und verschiebt das Bett, damit ihr an die Bodenluke herankommt. Diese öffnet ihr und lauft den unterirdischen Gang entlang. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid aus dem Schlafzimmer entkommen… Oder doch nicht? Schließlich nannte euch Mama Baker nicht ohne Grund Lucas!