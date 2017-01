Resident Evil 7 - Schatzfotos und Geheimverstecke für Items finden

Auf zur Schatzsuche! Bei Resident Evil 7 findet ihr zwar keine Schatzkarte, aber dafür Schatzfotos. Auf diesen könnt ihr Orte auf dem Baker-Anwesen sehen, wo ihr einen kleinen Schatz finden könnt. Dazu gehören nützliche Items, die Ethan beim Überstehen des Horror-Albtraums hilfreich sein können. In diesem Text verraten wir euch, wo ihr alle Schatzfotos finden könnt und wo die Geheimverstecke dazu verborgen liegen.

Wenn ihr ein Schatzfoto findet und es anschaut, dann wandert es gleich in euer Inventar. Wenn ihr schon eine Weile durch die Häuser auf dem Baker-Anwesen geschlichen seid, dann werden euch die Orte auf den Schatzfotos bekannt vorkommen, da sie sich auf dem Gelände befinden. Ihr müsst die Orte aufsuchen, um so brauchbare Items, wie etwa Steroide zu bekommen, die eure Gesundheit dauerhaft erhöhen. Das ist wichtig, wenn ihr euch den Kämpfen gegen Jack, die Molded oder Marguerite stellen müsst.

Resident Evil 7 - Schatzfotos, die Geheimverstecke offenbaren

Fotos in Horror-Games anzugucken, mag vielen als nutzlos erscheinen. Manchmal verraten sie ein bisschen zu den Hintergründen der Story, aber oft steckt nicht mehr dahinter. Nicht so bei Resident Evil 7, denn hier befinden sich unter den Fotos auch Schatzfotos, also solche Fotos, die euch Orte zeigen, die einen Schatz beherbergen.

Wie wichtig diese Schatzfotos sind, merkt ihr daran, dass ihr sie mit euch nehmt, sie landen also in eurem Inventar. Hab ein Schatzfoto finden können, dann ist es damit allerdings nicht getan. Ihr müsst jetzt ähnlich wie bei einer Schatzkarte zunächst den Ort aufsuchen und euch den Schatz bzw. das wertvolle Item holen.

Neben den Schatzfotos könnt ihr übrigens natürlich noch viele andere Sammelgegenstände bei Resident Evil 7 finden, vor allem auch jene, die für die Trophäen wichtig sind.

RE 7: Alle Schatzfotos finden und die Geheimverstecke aufsuchen

Im Folgenden beschreiben wir euch, wo ihr bei Resident Evil 7 alle Schatzfotos finden und wie ihr danach das Geheimversteck aufsuchen könnt sowie wo genau sich dort der geheime Gegenstand befindet:

Wenn wir nichts übersehen haben, dann sollte es bei Resident Evil 7 nur diese 3 Schatzfotos geben. Habt ihr andere Erfahrungen gemacht, dann hinterlasst uns gern einen Kommentar.