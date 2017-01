Resident Evil 7 - Inventar vergrößern und Rucksack zum Upgraden finden

Neben Familie Baker und den dunklen Kreaturen gibt es bei Resident Evil 7 noch andere Herausforderungen, nämlich das kleine Inventar. Ihr werdet oft an den Punkt kommen, wo ihr euch mehr Platz im Inventar wünscht. Zum Glück könnt ihr das Inventar bei Resident Evil 7 mit Upgrades vergrößern. Ihr müsst nur die Rucksäcke auf dem Anwesen finden und schon könnt ihr mehr schleppen. In diesem Text zeigen wir euch, wo ihr die Rucksäcke finden könnt, um euer Inventar aufzustocken.

Die Taschen-Upgrades erhaltet ihr in Form eines Rucksacks, der beinahe so aussieht, als würdet ihr auf einen Camping-Ausflug gehen. Es gibt in dem Horror-Survival-Game 3 Rucksäcke zu finden. Jeder Rucksack erweitert euer Inventar um 4 Plätze bzw. Slots, sodass ihr am Ende 12 Slots mehr habt.

Resident Evil 7 - Mehr tragen, mehr sammeln: So könnt ihr euer Inventar vergrößern

Damit ihr keine Sachen wegschmeißen müsst, gibt es in jedem Speicherraum, wo ihr auch den Recorder zum Speichern findet, eine Objektkiste. In diese könnt ihr all eure Utensilien und Items packen, die ihr im nächsten Level nicht benötigt.

Ihr solltet natürlich so früh wie nur möglich nach den Inventar-Upgrades suchen, denn es gibt viele Sammelobjekte, die ihr finden könnt. Übrigens gibt es auch einen Erfolg bzw. eine Trophäe, wenn ihr den ersten Rucksack findet. Ihr seid dann nämlich “Backpacker”.

Im Folgenden beschreiben wir euch, wie ihr die Inventar-Upgrades finden könnt. Die Videos dazu stammen von dem Youtube-Channel namens GamerForEternity.

1. Upgrade, um das Inventar zu vergrößern

Im Speicherraum des Alten Hauses befindet sich das erste Upgrade für euer Inventar. Ihr kommt aber hier erst hin, wenn ihr das Serum herstellen sollt. Seid ihr soweit, dann geht wie folgt vor, um den Rucksack zu finden:

Begebt euch zu dem Raum, wo ihr das Schattenrätsel auf der Mia-Videokassette gelöst habt. Geht nun zum Steg hinaus. Geht links weiter, um in das kleine Haus zu gelangen, wo ihr den Kassettenrecorder zum erneuten Speichern findet. Der Rucksack steht direkt daneben - Schnappt ihn euch!

2. Upgrade, um das Inventar zu vergrößern

Das zweite Upgrade, um euer Inventar zu vergrößern, findet ihr im Schlafzimmer der Eltern des Haupthauses - Jack und Marguerite.

Folgt solange dem Verlauf der Story, bis ihr einen sogenannten Schlangenschlüssel erhaltet. Nun geht ihr zurück in den ersten Stock des Haupthauses. Mit dem Schlangenschlüssel aus Schritt 1, könnt ihr das Schlafzimmer der Eltern aufschließen. Lauft jetzt weiter in die Abstellkammer. Auf dem Regal vor euch findet ihr dann das zweite Taschen-Upgrade.

3. Upgrade, um das Inventar zu vergrößern

Das dritte Upgrade für eure Tasche findet ihr auf dem Alten Schiff hinter einer verschlossenen Tür.