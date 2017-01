Resident Evil 7 - Freischaltbares nach Spielende: Unendlich Munition, Röntgenbrille, Laufschuhe & Co.

Was kommt nach Resident Evil 7? Natürlich noch mehr Resident Evil 7, denn nach Spielende wird es ja erst so richtig lustig, weil ihr dann freischaltbares Gut in eurem Inventar habt. Hierbei handelt es sich um wertvolle Items und tolle Extras, die euch helfen, den nächsten Durchgang unter anderen Bedingungen zu absolvieren und so auch das Irrenhaus zu überleben. In diesem Artikel findet ihr alle freischaltbaren Items und wie ihr diese bekommen könnt.

Ob mit der Kreissäge, unendlich Munition oder den Laufschuhen, die euch schneller durch die Level kommen lassen - Ihr werdet nach dem ersten Spieldurchgang Gegenstände freischalten, mit denen ihr euch so richtig an Familie Baker rächen könnt. Zudem gibt es Items, die euch dabei helfen, eure Trophäen-Sammlung bei Resident Evil zu komplettieren. Dazu gehört beispielsweise die Röntgenbrille, die euch alle Items anzeigt oder auch die Laufschuhe, mit denen ihr das Spiel hoffentlich in unter 4 Stunden durchspielen und dabei den Erfolg “Ich will doch nur hier raus!” freischalten könnt.

Resident Evil 7 - Freischaltbares nach Spielende im Überblick

In vielen Spielen wird den Gamern eine Motivation gegeben, um noch eine weitere Runde durch das Spiel zu starten. So ist es auch bei Resident Evil 7, wo euch Freischaltbares zur Verfügung steht, sobald ihr den ersten Durchlauf beendet habt.

Startet ihr den Horror-Trip nun erneut, dann werdet ihr in eurer Itemkiste schon ein paar der besonderen Extras finden, die euch das nächste Game versüßen werden.

Im Grunde reicht es, wenn ihr den ersten Spieldurchlauf auf dem Schwierigkeitsgrad “leicht” durchspielt, um fast alle freischaltbaren Gegenstände nach Spielende zu erhalten. Nur bei der unendlichen Munition ist das anders. Hierfür müsst ihr das Spiel schon einmal im schwierigsten Modus, nämlich “Irrenhaus”, gespielt haben, um diesen Bonus freizuschalten. Aber auch für die Kreissäge und die Röntgenbrille müsst ihr ein bisschen mehr tun.

Aber das Gute ist, dass ihr diese Items dann immer wieder nutzen könnt, also auch über euren Spielstand hinaus. Habt ihr also die eine Waffe erst einmal, dann könnt ihr sie in jedem Schwierigkeitsgrad zur Hilfe kommen lassen.

Resident Evil 7 - Alle freischaltbaren Extras im Detail

In der folgenden Tabelle findet ihr alle freizuschaltenden Gegenstände aufgelistet. Wir verraten euch zudem, welchen Effekt die Teile haben und unter welchen Bedingungen ihr sie freischalten könnt: