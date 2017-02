Resident Evil 7 - Chemikalien kombinieren und Spaltmittel nutzen

Habt ihr Resident Evil 7 einmal durchgespielt, dann kennt ihr die Chemikalien und das Spaltmittel. Habt ihr euch aber auch die Zeit genommen, alle Kombinationen auszuprobieren und herausgefunden, was dabei entsteht? In unserem Guide zeigen wir euch alle Kombinationen mit Chemikalien und erklären euch, wozu ihr das Spaltmittel verwenden könnt.

Eigentlich wird es euch bei Resident Evil 7 verraten, welche Kombinationen mit Chemikalien möglich sind. Allerdings müsst ihr hierfür erst alle Zutaten einmal gefunden haben. Ansonsten seht ihr nur lauter Fragezeichen. Da es sich besonders in höheren Schwierigkeitsgraden anbietet, über die Verwendung der Chemikalien Bescheid zu wissen, zeigen wir euch in einer Tabelle, welche Effekte sie haben. Und was kann man eigentlich mit dem Spaltmittel machen?

Resident Evil 7 - Chemikalien und Spaltmittel

Beispiel: Erste-Hilfe-Arznei + Spaltmittel = Kraut und Chemikalie

Die Chemikalien bei Resident Evil 7 sind also dafür da, in Kombination mit anderen Items, wertvolle Gegenstände herzustellen. Doch ihr findet auch Spaltmittel, das euch in dem Gruselhaus sehr nützlich sein kann. Dieses braucht ihr dann, wenn ihr Items wie Munition und Heilmittel wieder spalten wollt. Das bedeutet, dass ihr einfach wieder die Einzelteile der Kompositionen erhalten werdet. Das Spaltmittel lässt euch demnach eine Kombination umkehren. Wollt ihr wissen, welche Kombinationen überhaupt möglich sind, dann schaut in die folgende Tabelle.

Alle Kombinationen mit Chemikalien

Gelingt es euch übrigens alle möglichen Kombinationen der Flüssigkeiten durchzuführen, werdet ihr mit einer Trophäe bzw. einem Erfolg belohnt. Alleine deshalb werden Achievement-Jäger wissen wollen, was alles möglich ist. Es gibt zwei verschiedene Arten von Chemikalien:

Flüssige Chemikalie Starke flüssige Chemikalie

Der Unterschied liegt lediglich in der Wirkung. Wenn die einfache Lösung auch bloß die einfachen Gegenstände kombinieren lässt, ermöglicht es die starke Lösung, die verbesserten Varianten dieser Kombinationen herzustellen. Das ist alles möglich:

Gewünschte Items Kombinationen Effekt 100 x Brennerkraftstoff Festbrennstoff + Flüssige Chemikalie Flammenwerfermunition 1 x Erste-Hilfe-Arznei Kraut + Flüssige Chemikalie Heilt eure Gesundheit zum Teil 1 x Starke Erste-Hilfe-Arznei Kraut + Starke flüssige Chemikalie Heilt eure Gesundheit komplett 2 x Flammengranaten Festbrennstoff + Starke flüssige Chemikalie Granatenwerfermunition (Erzeugt Flammen beim Aufprall) 2 x Nervengiftgranaten Pillen + Starke flüssige Chemikalien Granatenwerfermunition (Verstreut Nervengift beim Aufprall) 10 x Pistolenmunition Schießpulver + Flüssige Chemikalie Pistolenmunition 10 x Verbesserte Pistolenmunition Schießpulver + Starke flüssige Chemikalie Verbesserte Pistolenmunition 1 x Psychontonikum Pillen + Flüssige Chemikalie Zeigt Objekte in der Nähe an

Braucht ihr Hilfe beim Rätseln, dann schaut in unsere Komplettlösung. Zudem zeigen wir euch in weiteren Guides, wie ihr euer Inventar vergrößern könnt und wo alle Sammelobjekte versteckt sind.