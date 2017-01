Resident Evil 7 - Antike Münzen, Videos, Figuren und Akten: Fundorte aller Sammelobjekte

Bei Resident Evil 7 gibt es einige Sammelobjekte. Darunter finden sich antike Münzen, Videos (VHS-Kassetten), Mr. Everywhere (Wackelkopffiguren) und Akten. Gelingt es euch, alle Fundorte der Sammelgegenstände zu lokalisieren, werdet ihr dafür natürlich belohnt. Was sie euch bringen und wo ihr sie findet, zeigen wir euch in unserem Artikel und einem Video mit allen Fundorten.

Die Sammelobjekte bei Resident Evil 7 sind verpassbar, weshalb ihr euch schon früh um die Fundorte kümmern solltet. Natürlich könntet ihr euch dadurch spoilern, weshalb ihr überlegen solltet, ob ihr die Videos, antiken Münzen, Mr. Everywheres und Dokumente erst beim zweiten Spieldurchgang suchen solltet.

Resident Evil 7 – Sammelobjekte und ihr Nutzen

Insgesamt gibt es 32 Akten, 18 antike Münzen, 20 Mr.-Everywhere-Wackelköpfe und 4 VHS-Videokassetten. Habt ihr die Demo zu Resident Evil 7 gespielt und die schmutzige Münze finden können, dann gibt es eine weitere antike Münze zu finden. Sobald ihr den Schwierigkeitsgrad „Irrenhaus“ spielt, findet ihr 33 antike Münzen. Mit dessen Hilfe könnt ihr Verbesserungen für Ethan freischalten. Diese Verbesserungen findet ihr im Wohnwagen, den ihr nach dem Haupthaus erreicht. Den genauen Ablauf verraten wir euch in unserer Komplettlösung. Diese Verbesserungen bringen euch die antiken Münzen:

Verbesserung Beschreibung Benötigte antike Münzen Magnum Eine der stärksten Waffen im Spiel. 9 antike Münzen Steroide Erhöhen eure maximale Gesundheit. 3 antike Münzen Stabilisator Erhöht die Nachladegeschwindigkeit dauerhaft. 5 antike Münzen

Die Akten verraten euch einige Hintergründe zu der Story. Mr. Everywheres müsst ihr zerstören wenn ihr sie findet – Einsammeln geht nicht. Sie bringen euch keinen direkten Nutzen für das Spiel an sich. Was ihr allerdings bekommt, wenn ihr alle Sammelobjekte bei Resident Evil 7 finden konntet, sind einige Trophäen und Erfolge. Für Achievement-Jäger also ein wichtiges Thema. Anders ist es bei VHS-Kassetten. Die Videos bringen euch zu Film-Sequenzen, die ihr aktiv spielen könnt. Dadurch erfahrt ihr weitere Story-Hintergründe und einige Geheimnisse. Nachfolgend zeigen wir euch ein Video des YouTube-Kanals PowerPyx mit Fundorten aller Sammelgegenstände.

Alle Sammelobjekte auf LEICHT/NORMAL finden

Alle Sammelobjekte lassen sich auf jedem Schwierigkeitsgrad an der gleichen Stelle finden, bis auf die antiken Münzen. Die Fundorte dieser Sammelobjekte seht ihr weiter unten in einem weiteren Video. Das folgende Video zeigt euch alle Fundorte der Sammelgegenstände auf "Leicht" und "Normal". Damit ihr bestimmte Akten, Mr.-Everywhere-Figuren, antike Münzen und VHS-Kassetten schneller findet, haben wir euch alle Timecodes unter dem Video markiert.

Bedenkt bitte, dass ihr zu bestimmten Bereichen im Spiel nicht mehr zurückkehren könnt, weshalb ihr euch rechtzeitig auf die Suche nach allen Sammelgegenständen begeben solltet. Ein kleiner Tipp nebenbei: Habt ihr einen Bereich abgeschlossen, dann passiert es in manchen Fällen, dass ihr euch darin freier bewegen könnt, weil Gegner kaum noch vorhanden sind. Schnappt euch dann das Psychotonikum und sammelt schnell alle verbliebenen Items ein.



Timecodes

Antike Münzen auf Schwierigkeitsgrad IRRENHAUS finden

Die Fundorte der antiken Münzen auf dem höllischen Schwierigkeitsgrad weichen von den anderen ab. Deshalb hat PowerPyx ein weiteres Video veröffentlicht, das euch auch diese Locations verrät. Den Clip wollen wir ebenfalls mit euch teilen und nennen euch auch hier die Timecodes unter dem Stream.



Timecodes