Gleich nach der Ankündigung von Resident Evil 7 wurde PS-Plus-Abonnenten die Demo zum Download bereitgestellt und diese bietet euch gleich vier Enden, die ihr alle freischalten könnt. In naher Zukunft sollen nicht lediglich Nutzer einer PS4, sondern auch einer Xbox One und des PCs in den Genuss der Resident Evil 7 Demo kommen. In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr alle Enden freischalten werdet.

Da die Inhalte der Resident Evil 7 Demo und somit auch nicht alle dieser Enden, nicht in dem Hauptspiel vorkommen sollen, ist die Demo praktisch sowas wie ein eigenständiges Minispiel, dass euch auf das eigentliche Resident Evil 7 einstimmen soll. Alleine deshalb solltet ihr den Spaß nicht verpassen und einfach alle Enden freischalten. Zu jedem Ende haben wir euch ein Video-Walkthrough herausgesucht. Schaut euch die Videos allerdings nicht an, bevor ihr das Spiel selbst gespielt habt, denn sie enthalten logischerweise Spoiler.

Resident Evil 7 Demo – Twilight-Update mit neuem Ende

Das neue Ende, welches die Resident Evil 7 Demo mit dem Twilight-Update erhält, ist für diejenigen unter euch, die das Spiel schon zuvor gespielt haben, recht einfach zu erreichen. Ist es eure erste Erfahrung mit dieser Demo, solltet ihr euch die anderen Enden ebenfalls ansehen. Einige davon erfordern mehrere Schritte, um sie freizuschalten.

Das neue Ende wird durch einen Gegenstand getriggert und das ist der Kellerschlüssel, den ihr auf dem Dachboden finden könnt. Schaut links auf dem Tisch nach. Sobald ihr diesen an euch nehmt, klingelt das Telefon und wenn ihr den Hörer abnehmt, leitet ihr das Ende ein. Wollt ihr also alle neuen Geheimnisse entdecken, dann schaut euch vorher noch um. Diesen Bildschirm seht ihr jetzt am Ende:

Resident Evil 7 – Alle Enden freischalten: Normales Ende

Das normale Ende der Resident Evil 7 Demo erreicht ihr ganz einfach und ohne großes Zutun. Die anderen Enden wiederum brauchen speziellere Abfolgen. Dennoch möchten wir euch zeigen, von welchen Handlungen das normale Ende der Resident Evil 7 Demo abhängt.

Geht aus dem Raum, lauft an der Treppe vorbei und durch die Küche . Durch den Gang dahinter gelangt ihr zur Hintertür .

. Durch den Gang dahinter gelangt ihr zur . Hebt den Bolzenschneider vom Boden auf und öffnet den Schrank am anderen Ende des Ganges.

vom Boden auf und öffnet den am anderen Ende des Ganges. Dort findet ihr eine Videokassette , die ihr euch anschauen könnt. Geht dafür in den Raum zurück, in dem ihr aufgewacht seid.

, die ihr euch anschauen könnt. Geht dafür in den Raum zurück, in dem ihr aufgewacht seid. Am Kamin findet ihr einen Schalter . Öffnet damit einen Geheimgang und hebt dort einen Schlüssel auf.

findet ihr einen . Öffnet damit einen Geheimgang und hebt dort einen auf. Geht durch die Hintertür des Hauses nach draußen und beobachtet, was passiert.

Das zweite Ende: Der erste Anruf

Für dieses Ende der Resident Evil 7 Demo müsst ihr wissen, dass ihr mit dem Schalter am Kamin den Geheimgang öffnen könnt. Tut dies und verfahrt wie folgt:

Holt euch im Geheimgang die Sicherung , welche in dem Abschnitt links von der Kiste liegt.

, welche in dem Abschnitt links von der Kiste liegt. Geht zurück zum Raum, in dem ihr aufgewacht seid und steckt die Sicherung wieder in dem Sicherungskasten ein.

ein. Geht aus dem Raum hinaus und die Treppe hoch, wo ihr einen Schalter aktivieren könnt.

aktivieren könnt. Eine Treppe zum Dachboden wird herabgelassen und ihr könnt hochlaufen.

wird herabgelassen und ihr könnt hochlaufen. Oben klingelt ein Telefon – nehmt ab und beobachtet, was passiert.

Das dritte Ende: Der zweite Anruf

Damit ihr den zweiten Anruf erhaltet und damit das dritte Ende der Demo freischalten könnt, müsst ihr die bisher bekannten Schritte der ersten beiden Enden vermischen. Folgt dem Ablauf in der Liste:

Öffnet den Geheimgang mit dem Schalter am Kamin und holt euch die Sicherung .

und holt euch die . Steckt die Sicherung wieder in den Sicherungskasten und holt euch den Bolzenschneider bei der Hintertür.

und holt euch den bei der Hintertür. Nehmt die Videokassette aus dem Schrank und schaut sie euch an.

aus dem Schrank und schaut sie euch an. Seid ihr bei dem Videoabschnitt in der Küche angekommen, holt euch den Dietrich (liegt neben der Mikrowelle) und öffnet die Schublade gegenüber.

angekommen, holt euch den (liegt neben der Mikrowelle) und öffnet die gegenüber. Spielt das Video ganz normal zu Ende und danach könnt ihr in der Küche aus der Schublade eine Axt herausnehmen.

herausnehmen. Aktiviert jetzt den Schalter zum Dachboden, damit ihr den Anruf entgegennehmen könnt. Beobachtet, was passiert.

Das vierte Ende: Der dritte Anruf

Dieses Ende verläuft etwas anders und auch hier müsst ihr bereits bekannte Aufgaben erfüllen, um es freizuschalten. Die Reihenfolge und eine zusätzliche Aufgabe entnehmt ihr der folgenden Liste.