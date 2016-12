1 0

2017 wird ein großes Jahr für Videospiele. Und es beginnt mit einem großen, gruseligen Knall. Resident Evil 7 erscheint bereits im Januar und wird den Spieler hoffentlich das Fürchten lehren. Damit ihr schon jetzt in die richtige Stimmung für das Horrorvergnügen kommt, gibt es einen neuen TV-Spot zu Resident Evil 7.

Der Spot zu Resident Evil 7 wurde fast schon passenderweise während einer Werbeunterbrechung des Halbstaffelfinales von AMC's The Walking Dead gezeigt. Den Clip zum Spiel findet ihr wie gewohnt am Ende unserer News. Darin sehen wir bereits Szenen der Baker-Familie sowie einige Monster und düstere Gestalten, die uns während der Spielzeit an den Kragen wollen.

Temporär für PSVR

Resident Evil 7 erscheint dann am 24. Januar 2017 für PS4, Xbox One und den PC. Die Demo lässt sich aktuell noch auf allen Plattformen herunterladen. Solltet ihr Resident Evil 7 in VR durchspielen wollen, müsst ihr wohl zunächst auf die PS4-Version zurückgreifen. Denn diese hat sich VR ein Jahr lang exklusiv gesichert. Erst danach wäre es möglich, dass auch Oculus Rift und HTC Vive in den Genuss von Resident Evil 7 kommen.



Resident Evil - Vom Gruselschocker zum Mainstream-Shooter: Die Geschichte von Resident Evil Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (25 Bilder)

Aktuellstes Video zu Resident Evil 7

Resident Evil 7 - Cinematic Trailer E3 2016

