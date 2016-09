1 0

Capvom hatte vor kurzem einige Bilder zu Resident Evil 7 veröffentlicht, auf denen auch mysteriöse Münzen zu sehen waren. Dabei handelt es sich um Items, deren Funktion aber geheim gehalten wurde. Doch nun hat der Xbox One-Store eine Erklärung zu der Wirkung der Items im Store gepostet.

Viele Spieler haben sich schon den Kopf daran zerbrochen: Was hat es mit den Münzen von Resident Evil 7 auf sich? Die Entwickler selbst haben die Funktion dieser in einer Mail an die Fans angeteasert. Und das Vorbestellerpack enthält gleich vier verschiedene Taler, die ihr euch im Spiel nehmen könnt. Nun ist der Spuk vorbei. Die Münzen boosten ein bestimmtes Attribut, wenn ihr sie im Inventar tragt.

Münzen und Attribute

Auf der Xbox-Seite von Resident Evil 7 steht nämlich nun eine zusätzliche Erklärung zu einer der Münzen: „Verteidigungsmünze - Behaltet diese im Inventar, damit ihr einen leichten Boost zu eurem Verteidigungswert bekommt.“

Die Wirkung der anderen Münzen von Resident Evil 7 bleibt aber noch geheim. Sie werden wahrscheinlich andere Werte boosten, wenn ihr sie im Inventar platziert. Resident Evil 7 soll im Januar 2017 auf den Markt kommen.



