Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums der Resident-Evil-Reihe ermöglichen Capcom und das Merchandise-Unternehmen iam8bit den Fans ein interaktives Erlebnis – den Resident Evil Escape Room. Dies gaben die Unternehmen auf der offiziellen Event-Website bekannt. Laut dem Beitrag enthält die Tour „einige offensichtliche und nicht so offensichtliche Hinweise auf verschiedene Resident-Evil-Spiele, wie auch auf Resident Evil 7“.

Das Escape-Room-Erlebnis findet in Los Angeles am Sunset Boulevard statt und kostet 35 Dollar, umgerechnet ungefähr 32 Euro. Bis zu sechs Leute in einer Gruppe können den Raum betreten, den Teilnehmern wird empfohlen 17 Jahre oder älter zu sein.

Der Resident Evil Escape Room startet vor Halloween

Das Event beginnt zehn Tage vor Halloween am 21. Oktober 2016 und läuft bis 5. November 2016. Zudem wird es eine Kunstgallerie mit Resident-Evil-Kunst geben und limitierte Kunstdrucke sowie anderer exklusiver Merchandise wird erhältlich sein.

Alle Fans, die sich zu diesem Zeitraum nicht in der Stadt der Engel aufhalten, können sich nächstes Jahr mit der VR-Ausgabe von Resident Evil 7 trösten. Der Zombie-Survival-Titel erscheint am 24. Januar 2017 für PS4, Xbox One und PC. Die Resident-Evil-7-VR-Edition ist vorerst exklusiv für Playstation VR erhältlich, könnte aber nach 12 Monaten auch für andere VR-Headsets veröffentlicht werden. Weitere Infos zum Resident Evil Escape Room findet ihr auf der Event-Website.



