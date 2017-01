1 0

Auf Resident Evil 7 warten wir schon eine ganze Weile. Doch nun, wenige Tage vor dem offiziellen Release, konnten einige Händler nicht mehr an sich halten und haben den neuen Horror-Schocker bereits an ihre Kunden verkauft. Dies führt allerdings dazu, dass Spoiler im Netz ihr Unwesen treiben.

Dass Spiele vor dem offiziellen Release verkauft werden, kommt immer häufiger vor. So war es unter anderem bei Just Cause 3, Watch Dogs 2 und Final Fantasy XV. Nun ist auch Resident Evil 7 davon betroffen. In den Regionen rund um Saudi-Arabien, Katar und Kuwait sollen erste Händler bereits die fertigen Versionen des Horror-Spiels herausgegeben haben. Und die Beweise dafür stapeln sich auf den sozialen Netzwerken.

Spoiler-Gefahr für Resident Evil 7

Nicht nur zeigen die User, dass sie Resident Evil 7 spielen. Sie stellen auch wichtige Plot-Details oder sogar Endsequenzen ins Netz. Wer sich bis zum Release des Spiels also vor Spoilern schützen will, sollte vorsichtig im Internet unterwegs sein. Angeblich wäre Resident Evil 7 bereits nach zehn Stunden auf dem normalen Schwierigkeitsgrad abgeschlossen. Bis zum Release haben also noch viele Spieler Zeit, ihre Erfahrungen vorab im Netz zu posten, wenn sie ihre Finger an eine Kopie bekommen.



Resident Evil - Vom Gruselschocker zum Mainstream-Shooter: Die Geschichte von Resident Evil Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (25 Bilder)

Aktuellstes Video zu Resident Evil 7

Resident Evil 7 - Welcome Home Trailer Ein weiteres Video

Resident Evil 7 erscheint demnächst. Jetzt bei Amazon vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.