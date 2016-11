0 0

Unter dem Titel "The Greatest Trailer of All Time" haben die Alan-Wake-Macher von Remedy Entertainment einen neuen Clip veröffentlicht. Dieser teast schon jetzt einen bevorstehenden Trailer zu einem neuen Spiel an. Doch welches Projekt hat das Team in der Pipeline.

Im Trailer selbst ist Studio Head Sam Lake mehrfach zu sehen. Danach folgt die Nachricht: "New Trailer coming soon." Das Video findet ihr am Ende unserer Nachricht. Wann genau der Trailer zum neuen Spiel gezeigt wird, ist nicht ganz klar. Viele Fans vermuten, dass Remedy die Game Awards als Bühne nutzen wird, die am 1. Dezember live übertragen werden.

Ein neues Alan Wake?

Bereits im April haben die Alan-Wake-Macher ihr neues Projekt angepriesen. „Wir können es nicht erwarten, euch mehr von unserem neuen Werk zu erzählen. Aber wenn wir etwas gelernt haben, dann, dass wir Geduld haben müssen, bis die Spiele bereit für die Ankündigung sind. Wir sind sehr erfreut über die Triple-A-Spiele, die wir in der Mache haben und wo wir uns aktuell mit dem Studio befinden.“

Natürlich hoffen die meisten Remedy-Fans auf eine Fortsetzung zum Thriller "Alan Wake". Die Entwickler haben selbst behauptet, sie würden zu der Marke zurückkehren, wenn die Zeit reif ist. Ob dies der Fall ist, sehen wir vielleicht schon am 1. Dezember.