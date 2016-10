3 0

Nachdem Rockstar Games schon seit wenigen Tagen die Fans von Red Dead Redemption auf die Folter gespannt und mit einigen Teasern versorgt hat, besteht nun endlich Gewissheit. Red Dead Redemption 2, der Nachfolger zum großartigen Westernepos, erscheint im Herbst des kommenden Jahres.

Auf der Seite von Rockstar Games ist die Ankündigung offiziell gemacht worden. Demnach erscheint am 20. Oktober um 17 Uhr unserer Zeit der erste Trailer zu Red Dead Redemption 2: "Entwickelt von den Schöpfern von Grand Theft Auto V, erzählt Red Dead Redemption 2 die epische Geschichte von Amerikas unbändigem Herzen. Die vielfältige und atmosphärische Spielwelt wird zudem die Grundlage für eine völlig neue Online-Multiplayer-Erfahrung bieten".

Keine PC-Umsetzung?

Aktuell wird Red Dead Redemption 2 nur für Xbox One und PS4 von den Entwicklern gelistet. Ob sich auch parallel dazu eine PC-Version in Entwicklung befindet, ist noch nicht bekannt. Allerdings ist eine Umsetzung sehr wahrscheinlich. Immerhin hat Rockstars Flaggschiff GTA V durch eine PC-Version noch einmal deutlichen Zuwachs an Spielern bekommen.

Vor einigen Tagen hatte sich Rockstar Games beziehungsweise dessen Mutterkonzern Take-Two Interactive die Domain REDDEAD.ONLINE gesichert. Nun ist wohl klar, dass es sich dabei nicht um - wie zunächst spekuliert - MMORPG im Western-Setting, sondern den Multiplayer-Part zu Red Dead Redemption 2 handeln wird. Wie dieser aussieht, bleibt abzuwarten. Wir sind natürlich auf den Trailer am 20. Oktober gespannt und halten euch auf dem Laufenden sobald es Neues zu Red Dead Redemption 2 gibt.



Rockstar Games - Mehr als GTA: Die Geschichte von Rockstar Games Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (29 Bilder)

Red Dead Redemption 2 erscheint demnächst. Jetzt bei Amazon vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.