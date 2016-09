PS4 Pro - Alle Spiele, die auf der neuen High-End-Konsole mega abgehen

Viele Spielentwickler feiern die neue High-End-Konsole von Sony – die PS4 Pro – und wollen sich dem leistungsstarken Gerät anpassen. So möchten sie nicht nur künftige Games grafisch hochwertiger gestalten, sondern sogar bereits erschienene Titel mit Hilfe von Updates aufwerten, damit sie von der PS4 Pro profitieren können. Besitzer der neuen PS4 Pro, die ursprünglich als PS4 Neo angekündigt wurde, können sich dann auf beeindruckende Effekte und eine bessere Bildraten-Stabilität freuen. Erfahrt in unserem Guide, welche Spiele ihr auf jeden Fall dann ab dem 10. November 2016 auf der PS4 Pro spielen könnt.

Nach nun nicht einmal 3 Jahren bringt Sony Nachfolger der PlayStation 4 heraus, nicht etwa eine PS5, sondern die PS4 Pro und die kleinere sowie preisgünstigere Variante der Standard-PS4, die PS4 Slim. Nur wie finden das die Verbraucher? Problematisch könnte sich sicherlich die Tatsache äußern, dass sich 4K-Fernseher noch längst nicht dauerhaft durchsetzen konnten. Ein Grund dafür mögen vermutlich noch die horrenden Preise für diese Geräte sein. Trotzdem gibt es natürlich Nutzer, die sich schon längst eine PS4 Pro vorbestellt haben und es kaum erwarten können, in den Genuss der 4K-Unterstützung und der HDR-Technik zu kommen. Schließlich soll das dem User ein ganz neues Gaming-Feeling verschaffen. Die Spieleentwickler sind jedenfalls begeistert und springen auf den Zug der PS4 Pro auf. Neben Interessierten der VR-Technologie, die durch die PS4 Pro in vielerlei Hinsicht besser unterstützt werden soll, als durch eine Standard-PS4, sind es aber auch die vielen anderen Games, bei denen es den PS4-Usern schon in den Fingern juckt. Schließlich soll die PS4 laut Sony durch ihre innovative Technologie „das schnellste, schärfste und flüssigste Gaming-Erlebnis aller Zeiten“ liefern.

PS4 Pro – Spiele, die auf der neuen Konsole spielbar sind, erkennen

Die leistungsstarke PS4 Pro bringt also Power in eure Games: Packende Grafik und authentische Details soll sie abspielen. Ihr könnt Spiele, die auf der PS4 Pro spielbar sind erkennen, denn sie haben ein bestimmtes Siegel auf den Cover. Wie das Siegel aussieht, seht ihr auf dem Bild unten. Darauf steht „PS4 Pro Enhanced“, das bedeutet soviel wie "für die PS4 Pro erweitert oder verbessert". Im Normalfall findet ihr den Aufkleber auf Retail-Versionen vorn auf dem Cover. Bei digitalen Spiele-Versionen werdet ihr entsprechende Infos oder eine Mitteilung in den Shops finden.

Im Disclaimer bzw. dem Haftungsausschluss steht übrigens geschrieben:

“PS4 Pro Enhanced features vary by game. Select titles may have enhanced visuals, frame rate, HDR 10 support, or increases in resolution.”

Heißt übersetzt: „PS4 Pro erweiterte Funktionen variieren je nach Spiel. Bestimmte Titel können verbessertes Anschauungsmaterial, eine stabilere Bildrate, HDR 10-Unterstützung oder eine höhere Auflösung haben.“

PS4 Pro: Diese Spiele sind spielbar

In den untenstehenden Tabelle haben wir all jene Spiele gelistet, bei denen bereits bestätigt wurde, dass sie eine PS4-Pro-Unterstützung besitzen werden. Wenn ihr euch die PS4 Pro holt, dann müsst ihr natürlich nicht zwingend einen 4K-Fernseher haben, es reicht auch ein 1080p-Monitor, weshalb wir hier in beide Varianten geteilt haben. Jeder der beiden „Bildschirme“ hat dabei natürlich seine Vorteile, wobei die Vorteile, die euch auf dem 1080p-Monitor geboten werden, genauso für den 4K-Monitor gelten.

Euch wird auffallen, dass noch viele Spalten leer geblieben sind. Das liegt daran, dass bisher kaum Informationen zu den Verbesserungen bekannt sind. Aber das, was wir bisher in Erfahrung bringen konnten, haben wir natürlich notiert. Dementsprechend befindet sich dieser Guide noch im Aufbau. Wir werden ihn selbstverständlich erweitern, sobald uns neue Infos zukommen.



Spiel



PS4 Pro auf einem 1080p-Monitor



PS4 Pro auf einem 4K-Monitor



Battlefield 1

tba tba

Call of Duty: Black Ops 3

tba tba

Call of Duty: Infinite Warfare



- Erhöhte Speicherbandbreite

- Nutzt bessere GPU

tba

Call of Duty: Modern Warfare Remastered



- Erhöhte Speicherbandbreite

- Nutzt bessere GPU

tba

Days Gone

tba tba

Deus Ex: Mankind Divided



- Verbesserte Kantenglättung

- Erhöhte Auflösung

- Verbesserte Spiegelungen auf Oberflächen

- Detailliertere Lichteffekte

tba

Dishonored 2

tba tba

Farpoint

tba tba

FIFA 17

tba tba

Final Fantasy 15

tba tba

For Honor

tba tba

Ghost Recon: Wildlands

tba tba

Horizon: Zero Dawn

tba

- Optimiert für 4K-Monitore

- Detailliertere visuelle Effekte



Infamous: First Light

tba tba

Killing Floor 2

tba tba

Mass Effect: Andromeda



- Detailliertere visuelle Effekte

- HDR

- Bildrate auf 30 FPS begrenzt

tba

Mittelerde: Mordors Schatten



- Supersampling Antialiasing

tba

Paragon



- Verbesserte visuelle Effekte

- Procedural Ground Cover

- Higher Scene Complexity

- Bessere Texturen

- Dynamische Reflektionen

tba

Rise of the Tomb Raider



- Verfügt über alternative Grafikeinstellungen

- 1080p mit 30 FPS und verbesserter Grafik

- Alternativ 1080p mit 40-60 FPS ohne Grafik-Boost



- Unterstützt 4K mit 30 FPS



Spider-Man

tba tba

Steep

tba tba

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited



- Detailliertere visuelle Effekte

tba

The Last of Us: Remastered

tba tba

The Witness



- Erhöhte Kantenglättung auf 4x MSAA (zuvor 2x MSAA).

- Erhöhte native Auflösung von 1080p (zuvor 900p).



- Native Auflösung von 1440p, die auf 4K hochskaliert werden kann.

- Text, Menü und Bildschirmanzeigen in nativer 4K-Auflösung.



Titanfall 2



- Detailliertere visuelle Effekte

tba

Uncharted 4: A Thief’s End

tba tba

Watch Dogs 2

tba tba

