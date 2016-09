1 0

Das Firmwareupdate 4.0 ist in den letzten Tagen für die PS4 erschienen. Neben einigen grafischen Überarbeitungen am Interface, gibt es nun auch HDR-Support für entsprechende TV-Geräte. Doch ein Feature hat es nicht in die Patchnotes geschafft. Vielleicht, weil es seine Aufgabe ist, Verborgenes aufzudecken.

PS4 - Update 4.0 bringt ein verstecktes Feature mit sich Infos zur Konsole alle Bilderstrecken Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden Bild 1/6 Bild 28/33 1/1 Die neue Firmware der PS4 bringt ein geheimes Feature mit sich. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

Und zwar habt ihr ab sofort die Möglichkeit, euch leichter versteckte Trophäen zu holen. Waren diese bislang immer komplett ausgegraut, könnt ihr euch nun mit einem Druck auf die Vierecktaste, die Beschreibung anzeigen lassen, die darunter prangt. So wird es einfacher, die entsprechende Voraussetzung im Spiel zu erfüllen.

Leider nur mit einem Haken

Das Ganze hat aber noch einen Haken. Auch wenn die Firmware 4.0 der PS4 das Aufdecken der Trophäentexte erlaubt, muss das nicht heißen, dass ihr diesen bei jeder sehen könnt. Denn die Entwickler können separat einstellen, welche Texte angezeigt werden können und welche trotzdem geheim bleiben. Das soll vor möglichen Spoilern der Story eines Spiels schützen. Was haltet ihr von dem neuen Feature? Seid ihr schon fleißig auf der Jagd nach Trophäen?



PlayStation - Die Geschichte der Sony PlayStation Infos zur Konsole Klicken, um Bilderstrecke zu starten (30 Bilder)

Aktuellstes Video zu PS4