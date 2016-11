1 0

Nachdem Sony Ende Oktober zwei neue lizenzierte Controller von Razer und Nacon vorgestellt hat, steht nun ein Veröffentlichungstermin nebst Preis für den Razer Raiju fest

- und der ist gesalzen.

Wisst ihr schon, was ihr euch zu Weihnachten wünschen werdet? Wenn nicht, dann setzt doch den Razer Raiju auf eure Wunschliste, denn laut zweier Händler erscheint der Pro-Controller noch vor Weihnachten, laut Game am 9. Dezember in UK und laut Gamesonly am 18. Dezember in Österreich. Der einzige Haken an der Sache: In Großbritannien muss man wohl rund 150 Pfund hinblättern, in Österreich knapp 170 Euro. Ziemlich happig, aber Qualität und Pro-Gaming-Sphären haben wohl ihren Preis. Dabei haben die Leute bereits beim Elite-Controller der Xbox One gestöhnt, geschweige denn bei den Standard-Preisen der normalen Dualshock-4-Controller. In Deutschland dürfte der Raiju also um den selben Dreh herum und zu einem ähnlichen Preis zwischen 150 und 170 Euro erscheinen.

Daten

Der Raiju-Controller, der zwei zusätzliche Schultertasten und zwei weitere abnehmbare Trigger besitzt, richtet sich an Pro-Gamer, die noch mehr Kontrolle verlangen.

Weitere Details:

Zwei zusätzliche Schultertasten und zwei zusätzliche abnehmbare Trigger

Integriertes Bedienfeld auf der Vorderseite des Controllers

Triggerstop-Schalter und Hair-Trigger-Modus für die schnellstmögliche Triggerreaktion

Zwei individuelle Profile, zwischen denen direkt gewechselt werden kann und die angepasst werden können

3,5-mm-Headsetanschluss und eigene Steuerung von Headset-Lautstärke und Stummschaltung des Mikrofons

Abnehmbare Gummikappen für die Analogsticks, die während intensiver Gaming-Sessions zusätzlichen Halt bieten

Kompatibilität mit allen PS4-Systemen über das 3 Meter lange, geflochtene USB-Kabel – abnehmbar

Ist der Controller für euch in diesen Preisregionen gestorben oder ist er es euch dennoch wert?

Mal sehen, wie es beim Nacon Revolution aussehen wird.

