Von Nacon erscheint noch in diesem Jahr ein offizieller Pro-Controller für die PS4. Das kleine Schlachtschiff für eure Hände haben die Damen und Herren von Sony nun in einem schicken Trailer präsentiert. Das Video findet ihr wie gewohnt am Ende der News.

Zunächst dürfte die Form und Größe des PS4-Pro-Controllers ins Auge fallen. Doch unter der Haube steckt deutlich mehr. Dort werkelt nämlich ein eigener Prozessor, der die Eingaben noch einmal flüssiger rüberbringen soll. Zudem lassen sich die Schulter-Trigger und der Analog-Stick einzeln einstellen, um euren Ansprüchen an die Eingaben gerecht zu werden. Zu guter Letzt gibt es dann noch zusätzliche Shortcut-Buttons an der Rückseite, die ihr mit verschiedenen Funktionen belegen könnt.

Der PS4-Pro-Controller auch in Deutschland?

Aktuell kann man sich den Controller schon auf der britischen Seite GAME vorbestellen. Er wird dann ab dem 23. Dezember für 89,99 britische Pfund ausgeliefert. Dies entspricht bei uns etwa 107 Euro. Jedoch ist der Revolution-Pro-Controller auch schon auf der deutschen Amazon-Seite zu finden. Nur gibt es hier weder einen Release-Termin noch einen Preis. Wir müssen also abwarten, ob der Controller für PS4-Pro-Gamer in nächster Zeit auch zu uns gelangt.