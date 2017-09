2 0

Sony erweitert das - bislang schon recht große - Sortiment von PS4-Controllern. Auf dem offiziellen Playstation Blog hat das Unternehmen gleich drei neue Designs für das Joypad angekündigt. Die Crystal-Dualshocks kommen schon im Oktober auf den Markt und dürften sicherlich vielen Spielern gefallen.

Denn das Crystal-Design der PS4-Controller lässt einen Einblick in das Innenleben des Pads zu. Dies war schon bei einigen Modellen des Controllers der PS One möglich. Wie auf dem beigefügten Bild zu sehen, gibt es die Crystal-PS4-Controller in den Farben Weiß, Rot und Blau. Das Besondere: Hierbei handelt es sich um überarbeitete Controller. Beispielsweise wurde das Touchpad angepasst, sodass die blaue Leiste darunter zu sehen ist. So sollen Ingame-Hinweise, wie die Lebensanzeige, direkt auf dem PS4-Controller angezeigt werden.



Release und Preis des neuen PS4-Controllers

Die neue Reihe von Eingabegräten erscheint bereits am 17. Oktober 2017. Einen Preis hat Sony bislang noch nicht dafür festgesetzt. Aktuell bewegen sich die Controller im Bereich zwischen 50 und 60 Euro, abhängig vom Design. Vermutlich werden also auch die neuen Pads in diesem Rahmen liegen. Falls es Neuigkeiten diesbezüglich gibt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.