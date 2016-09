1 0

Sony war schon immer gut darin, ihre Produkte mit coolen Werbefilmchen anzupreisen. Und auch mit dem neuen Trailer zum Playstation Store haben sie sich wieder sehr viel Mühe gegeben. Diese kleine Perle wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Das Video findet ihr am Ende unserer News.

Ähnlich wie einst schon die Werbung mit dem Slogan "4 the Players" wurden auch hier wieder echte Schauspieler genommen, die über die Welt der PS4 reden. So verkauft euch ein Ladenbesitzer Unsterblichkeit, Leben und Tod sowie unzählige Geschichten, die ihr dank der glorreichen Spiele erleben könnt. Da kommen Erinnerungen an den "For Michael"-Clip von Sony hoch, der zu Zeiten der PS3 entstand. Leider hat der Clip nur 30 Sekunden für euch parat. Aber der Blick darauf lohnt sich unserer Meinung nach wirklich.