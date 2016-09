PS4 - Versteckte Trophäen: So könnt ihr sie sehen

Die PS4 bietet viele Spiele, die versteckte Trophäen enthalten. Diese gibt es natürlich nicht ohne Grund, denn im Normalfall verbergen sie Spoiler. Der Nachteil dieser geheimen Achievements ist, dass ihr einfach nicht wissen könnt, welche Herausforderungen ihr abschließen müsst, um die heißersehnten Errungenschaften freizuschalten. Wir zeigen euch, wie ihr auf der PS4 versteckte Trophäen anzeigen lassen könnt.

Das System-Update 4.0 für die PS4 hat viele tolle Neuerungen mitgebracht. Unter anderem ist es euch jetzt möglich, Ordner zu erstellen und Videos aufzunehmen, die länger als 15 Minuten dauern – Oder kürzer, je nach Wunsch. Die Möglichkeit, auf der PS4 versteckte Trophäen anzeigen zu lassen, ist ein weiteres tolles Feature.

PS4 – Versteckte Trophäen anzeigen

Wollt ihr also die geheimen Trophäen zu euren Spielen sehen, müsst ihr es allerdings auch anwählen, denn automatisch werdet ihr die versteckten Erfolge nicht einsehen können. Die Standardeinstellung bleibt so, wie sie auch zuvor war, da nicht jeder bereit ist sich spoilern zu lassen, bevor er ein Spiel nicht wenigstens ein Mal durchgespielt hat. Versteckte Trophäen auf der PS4 könnt ihr so einsehen:

Die Anzeige der Seltenheit aller Trophäen wurde jetzt auch eingeführt. Falls ihr euch fragt, was diese kleinen Pyramiden bei euren Achievements sollen, ist das die Antwort. Viele nützliche Informationen für die Trophäenjäger unter euch. Findet ihr das neue Feature gut oder schaut ihr weiterhin lieber auf Websites nach, was sich hinter geheimen Trophäen verbirgt. Hinterlasst euer Feedback gerne in den Kommentaren.