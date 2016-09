PS4 - Ordner erstellen und anlegen: So geht’s

Durch ein Update der PS4 könnt ihr jetzt Ordner erstellen und auf diese Weise die zahlreichen Inhalte organisieren, die kreuz und quer in eurem Menü herumfliegen. Die Tatsache, dass ihr jetzt auf der PS4 Ordner erstellen könnt ist sehr hilfreich, denn bisher entschied größtenteils die Konsole, wo ihr was finden könnt. In unserem Guide zeigen wir euch, wie einfach es ist, auf der PS4 Ordner zu erstellen.

Der Vorteil eines individuell erstellten Ordners ist der, dass ihr mit eurer eigenen Organisation schneller und einfacher auf die Inhalte eurer PlayStation 4 zugreifen könnt. Die Idee an sich ist nicht neu, denn bereits auf der PS3 konntet ihr schon Ordner erstellen. Dennoch wurde es Zeit, dass Sony uns beim Aufräumen unserer Systeme etwas unter die Arme greift.

PS4 – Ordner im Home-Bildschirm erstellen

Die eine Möglichkeit, auf der PS4 Ordner zu erstellen, ist der Home-Bildschirm. Hier findet ihr alle Inhalte, die ihr in letzter Zeit genutzt habt. Damit ihr auch hier eine bessere Übersicht behaltet, müsst ihr lediglich einen Ordner erstellen, ihn thematisch benennen und diesem anschließend alle passenden Spiele bzw. Apps zuordnen. Folgt hierfür den Schritten in der Liste.

Wählt ein Spiel bzw. eine App, das ihr in einen Ordner unterbringen wollt aus und klickt auf Optionen. Wählt rechts aus der Liste „Zu Ordner hinzufügen“.



Gebt dem Ordner einen Namen (z.B. PS-Plus-Spiele, Shooter etc.). Klickt auf „OK" und schon habt ihr einen Ordner erstellen können. Diesen Ordner könnt ihr beliebig oft umbenennen, Inhalte hinzufügen, verschieben oder wieder löschen.

PS4-Bibliothek: Ordner anlegen

In eurer Bibliothek sind alle Spiele gespeichert, die ihr auf der PS4 gespielt habt. Einige davon habt ihr vielleicht von eurem System gelöscht, andere wiederum nicht. Doch ihr könnt auch die gelöschten Spiele, die ihr euch im PSN-Store gekauft oder kostenlos gezogen habt, jederzeit über die Bibliothek herunterladen. Da bietet es sich doch an, in der Bibliothek eurer PS4 Ordner anzulegen, welche den Überblick über eure Inhalte verbessern. Auch das ist ganz einfach:

Öffnet die Bibliothek eurer PS4. Navigiert links zu „Ordner“.



Sollte die Option „Ordner" nicht auftauchen, dann müsst ihr euren ersten Ordner im Home-Bildschirm erstellen. Wählt „Neu anlegen". Gebt einen Namen an, den ihr später jederzeit ändern könnt. Geht im Ordner auf „Auswählen", um gewünschte Spiele oder Apps zu diesem hinzuzufügen.

Wie findet ihr die neue Funktion, auf der PS4 Ordner erstellen zu können? Werdet ihr sie nutzen?