Wer sich schon im November ein geeignetes Weihnachtsgeschenk besorgen will, bekommt dank drei neuer PS4-Bundles die perfekte Gelegenheit. Neben der Konsole mit ordentlich Platz auf der Festplatte bekommt ihr auch noch eine gute Auswahl an Spielen. Wie viel das Bundle am Ende kosten wird, ist aber noch nicht bekannt.

Zunächst ist in allen drei Paketen eine PS4 mit 1TB Speicherplatz enthalten. Jedoch handelt es sich hier "nur" um die normale PS4 und nicht die Pro- oder Slim-Variante. Aber diese sind auch nicht nötig, um die beigefügten Spiele in ihrem vollen Umfang zu genießen. Weiter unten geben wir euch eine Übersicht der drei Bundles. Wann diese dann in den bekannten Online-Stores zu erwerben sind, ist nicht bekannt. Allerdings sollten sie auch hier in Deutschland erscheinen.

PS4-Bundles im Überblick

Bundle 1 : PS4 1TB, Uncharted 4, Driveclub, The Last of Us Remastered

: PS4 1TB, Uncharted 4, Driveclub, The Last of Us Remastered Bundle 2 : PS4 1TB, Uncharted 4, Driveclub, Ratchet & Clank

: PS4 1TB, Uncharted 4, Driveclub, Ratchet & Clank Bundle 3: PS4 1TB, Uncharted 4, No Man's Sky, Bloodborne: GOTY-Edition

Unter der Ankündigung im Playstation Blog scheiden sich derweil die Geister, wie sinnvoll diese Bundles sind. Viele hätten sich lieber eine Kombo mit Uncharted 4, Bloodborne und The Last of Us gewünscht. Andere wiederum hätten sich die Kombination (beziehungsweise die Download-Codes für die Spiele) selber ausgesucht. Was haltet ihr von den drei neuen PS4-Bundles?



