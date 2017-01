2 0

2017 ist da und muss - rein vom Gaming-Aufgebot - in die großen Fußstapfen des Vorjahres treten. Damit ihr schon jetzt einen ersten Einblick bekommt, hat Sony einen ersten Trailer zu den kommenden PS4-Titeln veröffentlicht. Darin findet ihr alle Exklusivtitel, die in diesem Jahr erscheinen sollen.

Den Trailer zu den PS4-Titeln findet ihr am Ende unserer News. Neben großen Spielen, wie GT Sport oder Horizon: Zero Dawn, sind auch kleinere Titel, wie Everybodys Golf oder Pyre. Das aktuelle Jahr scheint also an der Playstation-Front ziemlich groß zu werden. Jedoch hat der Trailer zu den Exklusivtiteln bereits im Netz für einige Furore gesorgt. Zwei der gezeigten Spiele hatten bislang nämlich noch kein Release-Datum für 2017.

Fehler im PS4-Trailer

Dabei handelt es sich um Dreams und das neue Werk von Quantic Dreams namens Detroit: Become Human. Diese beiden PS4-Exklusives wurden fälschlicherweise im Trailer platziert. Playstation UK hatte den Fehler bereits einige Stunden nach der Veröffentlichung bekanntgegeben und sich für den Fauxpas entschuldigt. Die Frage bleibt also, wann die beiden Spiele wohl für die PS4 erscheinen.