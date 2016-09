PES 2017 - Alle Lizenzen und Teams im Überblick

PES 2017 hat auch im Jahr 2016 wieder um Lizenzen kämpfen müssen. Es ist kaum mehr ein Geheimnis, dass es Konami schwer hat, sich gegen den Konkurrenten von EA Sports durchzusetzen. Seit dem 15. September 2016 ist Pro Evolution Soccer 2017 nun draußen und Schon im Vorfeld veröffentlichen die Macher des Fußballsimulators die komplette Liste mit allen Lizenzen und Teams des Spiels. PES 2017 brauch sich jedenfalls nicht zu verstecken: Wir verraten euch, welche Mannschaften spielbar sind.

Es ist jedes Jahr das gleiche Spiel: PES und FIFA liefern sich einen Fight um Platz 1 des besten Fußballsimulators. Möglicherweise gewinnt FIFA einfach so oft, weil es zuerst da war? „Gewinnen“ ist hier jedoch relativ, denn Fakt ist, beide Games haben ihre treuen Fans. Nur bei den Lizenzen ist es häufig kritisch für PES und Konami. Dabei sollte aber erwähnt werden, dass der FC Barcelona samt Stadion von der Konkurrenz zu PES 2017 wechselte und in diesem Jahr eine Partnerschaft mit Konami einging – das will schon was heißen. Welche Teams bei PES 2017 noch mitkicken, erfahrt ihr jetzt, denn im folgenden werden wir euch sämtliche Lizenzen und Teams auflisten, die bei PES 2017 dabei sind.

Bei PES 2017 finden so einige Teams auf den grünen Rasen - Welche Lizenzen Konami für seinen Fußballsimulator ergattern konnte, erfahrt ihr in diesem Guide.

PES 2017 – Lizenzen und Teams: Europa

FC Brügge

Dinamo Zagreb

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

FC Schalke 04

ZSKA Moskau

FC Basel

Besiktas Istanbul

Dynamo Kiew





Das sind die europäischen Nationalteams bei PES 2017

Albanien

Österreich

Belgien

Bosnien Herzegowina

Bulgarien

Kroatien

Tschechische Republik

Dänemark

England

Frankreich

Deutschland

Griechenland

Ungarn

Island

Irland

Israel

Italien

Niederlande

Nordirland

Norwegen

Polen

Portugal

Rumänien

Russland

Schottland

Serbien,

Slowakei

Slowenien

Spanien

Schweden

Schweiz

Türkei,

Ukraine

Wales





Alle Lizenzen der AFC Champions League

Melbourne Victory

Shandong Luneng

Zob Ahan Isfahan

Urawa Red Diamonds

al-Hilal

Jeonbuk Hyundai Motors

al Ain Club

Lokomotiv Taschkent

Sydney FC

Shanghai SIPG

FC Tokyo

al-Jaish

Ittihad FC

Pohang Steelers

al-Jazira Club

FK Nasaf Karschi

Guangzhou Evergrande

Sepahan FC

Gamba Osaka

Lekhwiya Sports Club

al-Nasr

Suwon Samsung Bluewings

al-Nasr Sports Club

Paxtakor Taschkent

Jiangsu Suning

Tractor Sazi Täbris

Sanfrecce Hiroshima

al-Ahli

FC Seoul

Buriram United

FC Bunyodkor

Becamex Binh Duong





Lizenzen und Teams der 1. Englischen Liga

FC Arsenal ( lizenziert )

lizenziert ) South Norwood (Crystal Palace)

FC Liverpool ( lizenziert )

lizenziert ) Hampshire Red (Southhampton)

North East London (Tottenham Hotspur)

East Dorsetshire (AFC Bournemouth)

Merseyside Blue (FC Everton)

Man Blue (Manchester City)

ST Red (Stoke City)

Hertfordshire (FC Watford)

Lancashire Claret (FC Burnley)

Yorkshire Orange (Hull City)

Man Red (Manchester United)

Wearside (Sunderland)

West Midlands Stirpes (West Bromwich Albion)

London FC (Chelsea)

East Midlands (Leicester City)

Teesside (Middlesbrough)

West Glamorgan City (Swansea City)

East London (West Ham United)





Lizenzen und Teams der 2. Englischen Liga

West Midlands Village (Birmingham City)

Hounslow (Brentford)

South Wales (Cardiff City)

East Anglia Town (Ipswich Town)

Notts Reds (Nottingham Forest)

Yorkshire Reds (Rotherham United)

SY Red (Barnsley)

East Sussex (Brighton & Hove Albion)

Derbyshire (Derby County)

Yorkshire Whites (Leeds United)

LN White (Preston North End)

South Yorkshire Blues (Sheffield Wednesday)

West Midlands City (Birmingham City)

SW Red (Bristol City)

West London White (Fulham)

Tyneside (Newcastle United)

North West London (Queens Park Rangers)

LN Azure

Blue White (Wigan Athletic)

Lancashire Blue (Burnley)

St Yellow (Burton Albion)

West Yorkshire Town (Huddersfield Town)

Norfolk City (Norwich City)

Berkshire Blues (FC Reading)

WM Gold (Wolverhampton Wanderers)





Lizenzen der Ligue 1 (Frankreich)

Diese Teams sind alle lizenziert:

SCO Angers

FCO Dijon

Olympique Lyon

HSC Montpellier

Paris Saint-Germain

SC Bastia

En Avant Guingamp

Olympique de Marseille

As Nancy-Lorraine

Stade Rennais

FC Bordeaux

OSC Lille

FC Metz

FC Nantes

As Saint-Étienne

SM Caen

C Lorient

AS Monaco

OFC Nizza

FC Toulouse





Lizenzen der Ligue 2 (Frankreich)

Diese Teams sind alle lizenziert:

AC Ajaccio

Stade Brest

Le Havre AC

US Orléans

Racing Straßburg

SC Amiens

Clermont Foot

RC Lens

Red Star Paris

FC Tours

AJ Auxerre

Gazélec

FC Ajaccio

Olympique Nîmes

Stade Reims

ES Troyes AC

FC Bourg-Péronnas

Stade Laval

Chamois Niort

FC Sochaux

FC Valenciennes





Lizenzen der Eredivise (Niederlande)



Diese Teams sind alle lizenziert:



ADO Den Haag

Feyenoord Rotterdam

Heracles Almelo

Roda JC Kerkrade

Vitesse Arnheim

Ajax Amsterdam

Go Ahead Eagles Deventer

NEC Nijmegen

Sparta Rotterdam

Willem II Tiburg

AZ Alkmaar

FC Groningen

PEC Zwolle

FC Twente Emschede

Excelsior Rotterdam

SC Heerenveen

PSV Eindhoven,

FC Utrecht





Lizenzen der 1. Italienischen Liga

Atalanta B.C.

FC Crotone

Inter Mailand

SSC Napoli

Sampdoria Genua

FC Bologna

FC Empoli

PM Black White (Juventus Turin)

US Palermo

Sansagiulo (US Sassuolo Calcio)

Cagliari Calcio

AC Florenz

Lazio Rom

Delfino Pescara 1936

FC Turin

Chievo Verona

CFC Genua

AC Mailand

AS Rom

Udinese Calcio





Lizenzen der 2. Italienischen Liga

MA Zebra (Ascoli Picchio FC 1898)

Alvegiaro (US Avellino 1912)

Brutie (Brescia Calcio)

TI Yellow Blue (Frosinone Calcio)

To Blue Black (AC Pisa)

Spremonese (Spezia Calcio)

Vocchaioni (Vicenza Calcio)

Bagnaroni (FC Bari 1908)

ER White Red (FC Carpi)

Litolizano (US Latina)

Pailamudoveli (FC Pro Vercelli)

Teccarina (Ternana Calcio)

LR White Blue (Viruts Entella)

ER Black White (AC Cesena)

PM Blue White (Novara Calcio)

CM Burgundy (US Salernitana)

Drepanumese (Trapani Calcio)

CM Yellow Red (Benevento Calcio)

DL Crimson (AS Cittadella)

Prastogna (AC Perugia Calcio)

ER Sky Blue (SPAL Ferrara)

DL Blue (Hellas Verona)





Lizenzen der 1. Spanischen Liga

PV Sky Blue White (Deportivo Alavés)

GA Cyan (Celta Vigo)

AN Red White (FC Granada)

NC Red (CA Osasuna)

PV White Red (Athletic Bilbao)

GA Blue White (Deportivo La Coruna)

CN Yellow Blue (UD Las Palmas)

AN Green White (Betis Sevilla)

AS Red White (Sporting Gijón)

Atlético Madrid ( lizenziert )

lizenziert ) PV Blue Red (SD Eibar)

MD Blue White (CD Leganés)

MD White (Real Madrid)

ED White Orange (FC Valencia)

FC Barcelona ( lizenziert )

lizenziert ) CT Blue White (Espanyol Barcelona)

AN Cyan White (FC Málaga)

PV Blue White (Real Sociedad)

ED Yellow (FC Villarreal)





Lizenzen der 2. Spanischen Liga

MD Canary Yellow (AD Alcorcón)

ED White Green (FC Elche)

AR Burgundy Blue (SD Huesca)

CL Red Black (CD Mirandés)

CT Red Black (FC Reus Deportiu)

CL Purple (Real Valladolid)

AN Scarlet White (UD Almería)

MD Cobalt Blue (FC Getafe)

ED Blue Burgundy (UD Levante)

CL Red (CD Numancia)

AN White Red B (Sevilla Atlético)

AR White Blue (Real Saragossa)

AN Yellow Blue (FC Cádiz)

CT Red (Gimnàstic de Tarragona) lizenziert

lizenziert GA Red White (CD Lugo)

AS Blue (Real Oviedo)

CN White Blue (CD Teneriffa)

AN Viridian White (FC Córdoba)

CT Carmine White (FC Girona)

IB Red Black (RCD Mallorca)

MD Scarlet White (Rayo Vallecano)

MC Navy Blue (UCAM Murcia CF)





Lizenzen der Portugiesischen Liga

Arimelcao (FC Arouca)

Bresigne (Sporting Braga)

Maseadeira (Marítimo Funchal)

DL Blue White (FC Porto)

Visicuato (Vitória Guimaraes)

Blemotao (Belenenses Lissabon)

TM Blue Red (GD Chaves)

Meraszilho (Moreirense FC)

Rovaneche (Rio Ave FC)

Verfolcao (Vitória Setúbal)

Benfica Lissabon ( lizenziert )

lizenziert ) Estralpao (GD Estoril Praia)

Nardimcol (Nacional Funchal)

Sporting Lissabon ( lizenziert )

lizenziert ) Borfecao (Boavista Porto)

DL Azure Blue (CD Feirense)

Podefteza (FC Pacos de Ferreira)

BA Yellow Green (CD Tondela)





Lizenzen der Campeonato Brasileiro (Brasilien)



Diese Teams sind alle lizensiert:



América Mineiro

Atlético Mineiro

Atlético Paranaense

Botafogo

Chapecoense

Corinthians

Coritiba

Cruzeiro

Figueirense

Flamengo

Fluminense

Grêmio

Internacional

Palmeiras

Ponte Preta

Santa Cruz

Santos FC

Sao Paulo FC

Sport Recife

Vitória FC

Red Bull Brasil





Lizenzen der Primera División (Argentinien)



Diese Teams sind alle lizensiert:



Boca Juniors

CA River Plate

Rosario Central

Estudiantes

Colón

Gimnasia

CA Tucumán

Godoy Cruz

Independiente

CA Lanús

Newell's Old Boys

Sarmiento

Temperley

Unión

San Lorenzo

San Martín

Racing Club

CA Talleres

Defensa y Justicia

Rosario Central

Arsenal FC

Atlético Rafaela

CA Belgrano

Huracán

Club Olimpo

Patronato

Quilmes

Aldosivi

Vélez Sársfield

Banfield

Tigre





Afrika: Nationalteams

Algerien

Burkina Faso

Kamerun

Elfenbeinküste

Ägypten

Ghana

Guinea

Mali

Marokko

Nigeria

Senegal

Südafrika

Tunesien

Sambia





Nord- und Zentralamerika: Nationalteams

Costa Rica

Honduras

Jamaica

Mexiko

Panama

USA





Südamerika: Nationalteams

Argentinien

Bolivien

Brasilien

Chile

Kolumbien

Ecuador

Paraguay

Peru

Uruguay

Venezuela





Asien und Ozeanien: Nationalteams

Australien

China

Iran

Irak

Japan

Jordan

Kuwait

Libanon

Nordkorea

Oman

Katar

Saudi-Arabien

Südkorea

Thailand

Vereinigte Arabische Emirate

Usbekistan

Neuseeland





