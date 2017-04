5 0

Prey steht schon beinah in den Startlöchern. Damit ihr euch vor dem Release ein Bild zu dem spielbaren Thriller machen könnt, haben die Entwickler die Demo des Spiels veröffentlicht. Wie ihr diese herunterladen könnt und was euch darin erwartet, erfahrt ihr weiter unten.



Prey war ursprünglich als Prey 2 geplant und sollte einen Kopfgeldjäger in den Mittelpunkt stellen, der Aliens jagt. Nun ist alles ganz anders. Ihr spielt Morgan Yu, einen Wissenschaftler auf der Raumstation Talos I. Doch schon bald seid ihr allein auf der Station und müsst euch gegen dunkle Wesen zur Wehr setzen. Prey erscheint am 5. Mai 2017 für Xbox One, PS4 und PC. Die Demo ist aber nur für die Konsolen verfügbar.

Die Demo zu Prey

Meilensteine der Spielegeschichte Bilderstrecke starten (46 Bilder)

Mit der Demo von Prey könnt ihr in etwa die erste Stunde des Spiels genießen. Auf PS4 und Xbox One könnt ihr euch diese aber nur herunterladen, wenn ihr Kunde des entsprechenden Abo-Service seid. Nur dann landet die Demo in eurem virtuellen Warenkorb. Begrenzt wird sie durch eine Stunde Spielzeit. Wer also schnell ist, kann besonders viel von Prey noch vor dem Start sehen.

Prey ist für PC und Xbox 360 erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen.