0 0

In Pokémon Sonne und Mond wird es nicht nur die normalen Kreaturen geben, die wir alle kennen und lieben. Auf Alola tummeln sich auch die sogenannten Ultra Beats, die eine Gefahr für Pokémon und Menschen darstellen. Zwei der neuen Monster haben die Macher von Pokémon Sonne und Mond nun in einem Trailer vorgestellt.

Schon in der vergangenen Woche haben die Entwickler einige der Ultra Beasts vorgestellt. Da handelte es sich noch um UB01-Kreaturen. Diese Gegner kommen wohl von einem anderen Planeten und sind besonders mächtig. Das Gleiche gilt für die UB-02-Kreaturen, die ihr weiter unten im Trailer zu Gesicht bekommt. Ihre Namen sind Absorption und Beauty.

Aufteilung in Sonne und Mond

Offenbar werdet ihr in Pokémon Sonne und Mond mehrfach gegen die mächtigen Biester antreten müssen. Wichtiges Detail: Während Absorption in Pokémon Sonne kämpft, wird es Beauty wohl nur im Mond-Teil des Spiels geben. Also wird es auch hier wieder Unterschiede zwischen den beiden Versionen geben. Pokémon Sonne und Mond erscheint am 23. November 2016 für 3DS. In der kommenden Woche wollen die Macher noch weitere Details zum Spiel verraten.