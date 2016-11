Pokémon Sonne und Mond - Zuneigung erhöhen: Trick um schnell die Freundschaft zu stärken

Einige Pokémon bei Pokémon Sonne und Mond entwickeln sich nur dann weiter, wenn ihr zu ihnen eine gute Beziehung aufgebaut habt. Ihr müsst also die Zuneigung zu euren Pokémon erhöhen und dadurch eure Freundschaft stärken. Wie ihr das macht und wie ihr den Zuneigungswert besonders schnell erhöhen könnt, verraten wir euch in diesem Artikel.

Schon seit der 2. Generation gibt es einige bestimmte Pokémon, die sich nur in die Evolution stürzen, wenn ihr einen guten Draht zu ihnen aufbauen konntet. Im Spiel wird hierbei von Zuneigung oder Freundschaft gesprochen. Pichu oder Evoli gehören zu diesen speziellen Taschenmonstern. Übrigens ist die Zuneigungsentwicklung eine der besonderen Evolutionsformen in den Pokémon-Reihen. Lest in den folgenden Abschnitten mehr zum Thema.

Pokémon Sonne und Mond – Zuneigung erhöhen: Werte und Bewertung

Bei dem Wert über die Zuneigung handelt es sich um einen versteckten Wert. Ihr könnt nirgends ablesen, wie hoch eure Zuneigung zu dem Pokémon gerade ist. Allerdings gibt es einen besonderen NPC, der die Zuneigung erkennt und für euch bewertet. Sucht die Frau einfach in Konikoni City nahe des TM-Ladens auf und sie wird euch einiges über die Freundschaft zwischen eurem Pokémon und euch erzählen.

In der Regel haben gefangene Pokémon immer einen Basis-Zuneigungswert von 70 Punkten. Diese Zuneigung kann auf bis zu 255 ansteigen. Hier gibt es aber auch Ausnahmen. Manche Pokémon entwickeln sich dann bereits, wenn sie eine Zuneigung von 220 erreicht haben. Danach steigt auch ihr Level.

Folgende Pokémon bei Sonne und Mond durchleben eine Zuneigungsentwicklung:

Alola-Mauzi

Chaneira

Evoli

Fluffeluff

Golbat

Mampfaxo

Pichu

Pii

Riolu

Typ: Null

Diese Aktionen haben Einfluss auf die Zuneigung

Jede Aktion, die ihr bei Pokémon Sonne und Mond mit euren Pokémon ausführt, hat eine Wirkung auf euer Taschenmonster. Viele dieser Aktionen beeinflussen dabei auch die Zuneigung. Seht im folgenden, welche Handlungen sich negativ und welche sich positiv auf eure Freundschaft auswirken. Es ist zu vermuten, dass jede Aktion euren Wert in Sachen Zuneigung +1 erhöht oder eben -1 senkt.

Positiv: Mit diesen Aktionen könnt ihr die Zuneigung erhöhen:

Das entsprechende Pokémon befindet sich in eurem Team

Gebt dem Pokémon Vitamine

Gebt dem Pokémon EV-Beeren

Level-Ups steigern die Zuneigung ebenfalls

Setzt das Pokémon bei wichtigen Kämpfen ein

Gebt dem Pokémon TM (technische Maschine)

Negativ: Diese Aktionen senken eure Zuneigung zum entsprechenden Pokémon

Das Pokémon wird im Kampf besiegt

Wenn ihr dem Pokémon Vitalkraut gebt

Wenn ihr dem Pokémon Energiewurzeln zum Fressen gebt

Wenn ihr das Pokémon mit Heilpuder behandelt

Wenn ihr das Pokémon mit Energiepuder behandelt

Wie ihr seht, kommt ihr in Sachen Zuneigung oftmals in einen Zwiespalt: Wenn ihr eurem Pokémon also Heilmittel wie etwa das Vitalkraut zu fressen gebt, dann kann das den Zuneigungswert extrem senken, obwohl dieses Item eigentlich einen positiven Effekt auf das Taschenmonster hat, weil es ähnlich wie ein Top-Beleber wirkt. Allerdings schmeckt dieses Vitalkraut sehr bitter und darum hat dies auch eine negative Wirkung auf die Zuneigung.

Freundschaft schnell verbessern – Mit diesem Trick schnell den Zuneigungswert steigern

Um nun bei Pokémon Sonne und Mond die Zuneigung besonders schnell zu erhöhen, könnt ihr einen ganz simplen Trick anwenden. Am besten eignen sich dafür die TM, die sich, wie ihr oben gesehen habt, positiv auf eure Freundschaft auswirken. Bringt ihr einem Pokémon nämlich eine Attacke mit einer TM bei, dann erhöht sich die Zuneigung immer +1 und mit Hilfe dieser TMs könnt ihr die Zuneigung nun ganz schnell steigern. Geht dabei wie folgt vor:

Besorgt euch nun zunächst 2 TMs mit Attacken, welche euer Pokémon lernen kann. Diese technischen Maschinen findet ihr eigentlich überall in der Pokémon-Welt. Ihr könnt sie aber auch kaufen. Nutzt nun die erste TM, um eurem Pokémon eine Attacke beizubringen. Nehmt nun die zweite TM, aber ersetzt die eben gelernte TM-Attacke mit der neuen. Ihr könnt diesen Prozess nun etwa 10 Minuten lang wiederholen und so ganz leicht und vor allem schnell die Zuneigung zu eurem Pokémon erhöhen.

Wenn man nun von einem Basiswert von 70 ausgeht, dann müsstet ihr den Vorgang theoretisch etwa 150 mal wiederholen, um der Zuneigungsentwicklung näher zu kommen. Wie gut ist eure Freundschaft zu euren Pokémon bei Sonne und Mond? Seid ihr nur auf den Sieg aus oder betrachtet ihr die Pokémon als eure Freunde?