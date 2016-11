Pokémon Sonne und Mond - Zellen und Kerne finden und Zygarde entwickeln

In Pokémon Sonne und Mond werdet ihr auf die Suche nach Zygarde-Zellen und -Kernen geschickt, damit ihr dieses Taschenmonster entwickeln könnt. In unserem Guide zeigen wir euch die Fundorte aller Kerne, Zellen und des Zygarde-Würfels, um euch die Erkundung zu vereinfachen. Diese sind nämlich in der kompletten Alola-Region verteilt.

Zygarde ist eines der legendären Pokémon und besitzt insgesamt drei verschiedene Formen. Damit ihr die letzte und beste, Optimum-Zygarde, erreichen könnt, braucht ihr alle dieser Kerne und Zellen. Doch zunächst erklären wir euch den Unterschied zwischen den beiden.

Kerne: Davon gibt es nur wenige und sie sind das Grundgerüst für jede Form. Manchmal verhalten sich die Kerne widerwillig. Zellen: Davon gibt es viele und kombiniert werden sie stark.

Pokémon Sonne und Mond – Zygarde-Würfel bekommen

Den Würfel braucht ihr, damit die Suche nach den Kernen und Zellen überhaupt losgehen kann. Im Verlauf von Pokémon Sonne oder Mond werdet ihr auf zwei NPCs treffen, die ihr eigentlich bereits kennen solltet – Dexio und Sina. Sie werden euch den Würfel übergeben, und euch darum bitten, diesen mit den Kernen und Zellen zu füllen. So erfahrt ihr auch, dass ihr danach in der gesamten Region suchen müsst.

Alle Kerne und Zellen finden

Die zahlreichen Zellen in der Alola-Region findet ihr manchmal einfach so herumliegend. Es kann aber durchaus passieren, dass ihr Gegenstände untersucht und euer Würfel dann plötzlich eine eigenartige Kreatur aufsaugt. Durch eine solche Meldung erkennt ihr auch, dass ihr eine Zelle eingesammelt habt. Das folgende Video von dadbodgames zeigt euch die Fundorte aller Kerne und Zellen bei Pokémon Sonne und Mond, damit ihr die Verwandlung vollziehen könnt.



