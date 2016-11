Pokémon Sonne und Mond - Z-Attacken, Z-Kristalle und Z-Ring im Detail

Was sind eigentlich Z-Attacken? Bei Pokémon Sonne und Mond gibt es allerlei Änderungen. Dazu gehört auch die Einführung der sogenannten Z-Attacken. Hierbei handelt es sich um richtig starke Attacken eurer Pokémon, die alles vorher Dagewesene in den Schatten stellen. Doch um diese Z-Attacken wirken zu können, benötigt ihr die entsprechenden Z-Kristalle und den Z-Ring. Wie das alles zusammenpasst und wo ihr diese Gegenstände finden könnt, verraten wir euch in diesem Artikel.

Pokémon Sonne & Mond - Exklusive Z-Attacken der Starter-Pokémon 4 weitere Videos

Die Z-Attacken bei Pokémon Sonne und Mond ähneln ein bisschen der Mega-Entwicklung bei Pokémon X und Y. Hierfür waren auch entsprechende Items als Voraussetzung vonnöten, nämlich die sogenannten Mega-Steine und der Schlüssel-Stein. Aber so wie auch die Mega-Entwicklungen etwas Besonderes sein sollten, so sind auch die Z-Attacken besonders und sie sind euch nicht so leicht zugänglich. Wir verraten euch, wie ihr vorgehen müsst und wo ihr die Z-Kristalle und den Z-Ring findet.

Pokémon Sonne und Mond – Was sind Z-Attacken?

Wie schon erwähnt, handelt es sich bei den Z-Attacken um richtig starke Angriffe. Eine Z-Attacke darf allerdings nur einmal pro Kampf eingesetzt werden, sie wirkt allerdings nach. Damit eine Z-Attacke eingesetzt werden kann, müssen die Wünsche vom Pokémon und seinem Trainer in Harmonie zueinander stehen. Um eine Z-Attacke einsetzen zu können, müsst ihr zwei Voraussetzungen erfüllen:

Das Pokémon, das die Z-Attacke einsetzen soll, muss die entsprechende Attacke erlernen. Doch deren Typ muss mit dem Typen des Z-Kristalls übereinstimmen. Der entsprechende Z-Kristall muss von dem Pokémon getragen werden. Zu jedem Typen gibt es einen spezifischen Z-Kristall.

Darüber hinaus gibt es zweierlei Z-Attacken:

Typabhängige Z-Attacken : Diese Z-Attacken können von nahezu jedem Pokémon genutzt werden. Es gibt insgesamt 18 Typabhängige Z-Attacken, da es ja auch 18 verschiedene Typen von Pokémon gibt.

: Diese Z-Attacken können von nahezu jedem Pokémon genutzt werden. Es gibt insgesamt 18 Typabhängige Z-Attacken, da es ja auch 18 verschiedene Typen von Pokémon gibt. Exklusive/pokémonspezifische Z-Attacken: Bei den exklusiven Z-Attacken handelt es sich um einmalige Techniken, die jeweils nur von einem einzigen Taschenmonster genutzt werden können.

Tipp: Für gewöhnlich haben Z-Attacken einen Stärkewert, der zwischen 100 und 200 liegt. Dennoch gilt hier die sogenannte STAB-Regelung: Die Z-Attacken werden also um 50 % stärker, wenn Z-Attacke und Pokémon vom selben Typ sind. Beispiel: Ihr solltet eurem Pikachu also in jedem Fall die Elektro-Z-Attacke beibringen, anstatt einer anderen, die Pikachu theoretisch auch erlernen könnte. So kann zudem eine Elektro-Z-Attacke nämlich nur dann erlernt werden, wenn euer Pokémon ohnehin schon eine normale Elektro-Attacke in seinem Attacken-Repertoire hat. Das geht allerdings auch, wenn das Taschenmonster theoretisch imstande wäre, eine Elektro-Attacke zu lernen. Es ist allerdings effektiver, wenn es – wie im Falle von Pikachu – wenn euer Pokémon auch ein Elektro-Pokémon ist.

Was sind Z-Kristalle und wo finde ich den Z-Ring?

Um eine Z-Attacke überhaupt ausführen lassen zu können, braucht ihr den sogenannten Z-Ring (ja, „Ring“ und nicht „Rang“). Dieses Item bekommt ihr schon früh bei Sonne und Mond, da es sich um ein Basis-Item handelt. Die Z-Ringe werden von Inselkönigen angefertigt, ihr könnt einen solchen Z-Ring also von einem Inselkönig bekommen. Dies ist letztlich eine Art Armreif, den der Trainer mit sich führt. An dem Z-Ring könnt ihr wiederum einen Z-Kristall befestigen.

Weiterhin benötigt ihr zum Wirken die Z-Kristalle. Nur mit einem solchen Z-Kristall kann das Pokémon auch die entsprechende Z-Attacke lernen. Z-Kristalle sind rautenförmig und sehen eben wie ein Kristall aus. Z-Kristalle können bei Aktivierung eine Z-Kraft ausstrahlen, die wiederum die Z-Attacke ermöglicht. Es gibt zwei Arten von Z-Kristallen:

Typspezifische Z-Kristalle

Pokémonspezifische Z-Kristalle

Alle typspezifischen Z-Attacken samt Fundorte der Z-Kristalle

In der nachfolgenden Tabelle findet ihr sowohl alle typabhängigen Z-Attacken, als auch die Informationen dazu, welchem Typ diese Attacke zuzuordnen ist. Überdies haben wir für euch den zugehörigen Z-Kristall samt Fundort notiert:



Z-Attacke



Z-Kristall



Fundort



Typ



Hyper-Sprintangriff



Normium Z



Vegetationshöhle (Elmas Prüfung bestehen)



Normal



Fulminante Faustschläge



Battalium Z



Lili'i (Halas Prüfung bestehen)



Kampf



Finaler Steilflug



Aerium Z



Tenkarat-Hügel



Flug



Vernichtender Säureregen



Toxium Z



Alter Pfad von Poni



Gift



Seismische Eruption



Terrium Z



Canyon von Poni (Hapu'us Prüfung bestehen)



Boden



Apokalyptische Steinpresse



Petrium Z



Ruinen des Lebens (Akalas Prüfung bestehen)



Gestein



Wirbelnder Insektenhieb



Insectium Z



Lottervilla



Käfer



Ewige Nacht



Phantomium Z



Route 14 (Lolas Prüfung bestehen)



Geist



Turbo-Spiralkombo



Metallium Z



Hokulani-Sternwarte



Stahl



Dynamische Maxiflamme



Pyrium Z



Wela-Vulkanpark (Kiawes Prüfung bestehen)



Feuer



Super-Wassertornado



Aquium Z



Plätscherhügel (Tracys Prüfung bestehen)



Wasser



Brillante Blütenpracht



Botanium Z



Schattendschungel (Mahos Prüfung bestehen)



Pflanze



Gigavolt-Funkensalve



Voltium Z



Hokulani-Sternwarte (Chrys' Prüfung bestehen)



Elektro



Psycho-Schmetterschlag



Psium Z



Haina-Wüste



Psycho



Tobender Geofrost



Glacium Z



Mount Lanakila



Eis



Drastisches Drachendröhnen



Dracium Z



Canyon von Poni (Letzte Prüfung bestehen)



Drache



Schwarzes Loch des Grauens



Noctium Z



Malihe City (Yasus Prüfung bestehen)



Unlicht



Entzückender Sternenstoß



Sylphium Z



Canyon von Poni (nach Gespräch mit Matsurika)



Fee



Pokémonspezifische Z-Attacken und Z-Kristalle im Überblick

In dieser Tabelle findet ihr alle exklusiven Z-Attacken, die nur von bestimmten Pokémon genutzt werden können. Auch diese haben wir euch hier notiert. Welchen Z-Kristall ihr für diese exklusive bzw. pokémonspezifische Z-Attacke benötigt, steht ebenfalls in der Tabelle.