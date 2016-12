Pokémon Sonne und Mond - Trainer Rot (Ash) und Blau (Gary) am Kampfbaum besiegen

In Pokémon Sonne und Mond gibt es einen versteckten Ort, der sich der Kampfbaum nennt. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Einrichtung in der Alola-Region, wo ihr gegen starke Kämpfer, wie etwa die Trainer Rot und Blau antreten könnt. Besiegt ihr sie, dann könnt ihr die Trainer sogar als Partner bei Doppelkämpfen gewinnen. Weil das eine tolle Sache ist, geben wir euch einige Informationen rund um den Kampfbaum bei Pokémon Sonne und Mond sowie einige Kampftipps, die euch zum Sieg führen können.

Am Kampfbaum trefft ihr auf einige altbekannte Trainer. Darunter sind Ash und sein Rivale Gary Eich. Ash ist dabei der Trainer Rot und Gary der Trainer Blau. Gary ist der Enkel von Professor Eich, von dem wiederum Ash sein erstes Pokémon, Pikachu, erhielt. Ash Wunsch war es, ein großer Pokémon-Trainer zu werden. Am Ende seiner Reise besiegte er sogar seinen Rivalen Gary. Damit erlangte er den Titel „Champs“ und wurde zum stärksten Trainer Kantos ernannt. Später übernimmt Gary den Posten des Arenaleisters in Vertania City. Ash und Gary besitzen bei Pokémon Sonne und Mond ein reiferes Erscheinungsbild – Sie sind erwachsen geworden. Im Kampfbaum sind sie eure ersten Gegner. Traut ihr es euch zu, sie zu besiegen?

Pokémon Sonne und Mond – Trainer Rot und Blau besiegen: Das sind ihre Pokémon

Wenn ihr euch den unglaublich mächtigen Trainern beim Kampfbaum stellen wollt, dann solltet ihr einiges am Kampferfahrung mitbringen. Ihr solltet also eure Inselwanderschaft abgeschlossen und schon viel trainiert haben. Habt ihr schon...

Habt ihr diese Aufgaben erledigt, dann könnt ihr euch auf den Weg zum „Beschwerlichen Pfad“ machen, der auf der Insel Poni zu finden ist. Nördlich davon könnt ihr dann den Kampfbaum aufsuchen. Schon vor dem Eingang werdet ihr auf die Trainer Rot und Blau treffen, die euch sogleich konfrontieren und herausfordern.

Ihr müsst Ash und Gary alias Trainer Rot und Blau besiegen, wenn ihr den Kampfbaum betreten wollt. Nur so kommt ihr an ihnen vorbei. Allerdings müsst ihr nur einen von ihnen besiegen. Ihr habt dementsprechend die Wahl gegen wen ihr antreten möchtet. Vielleicht fällt euch die Entscheidung leichter, wenn ihr euch ihre Pokémon anschaut und deren Schwächen und Stärken studiert:

Pokémon von Trainer Rot (Ash):



Pokémon



Level



Typ



Schwäche



Lapras



65



Wasser Eis



Pflanze (x2), Elektro (x2), Kampf (x2), Gestein (x2)



Relaxo



65



Normal



Kampf (x2)



Bisaflor



66



Pflanze Gift



Feuer (x2), Eis (x2), Flug (x2), Psycho (x2)



Glurak



66



Feuer Flug



Gestein (x4), Wasser (x2), Elektro (x2)



Turtok



66



Wasser



Pflanze (x2), Elektro (x2)



Pikachu



70



Elektro



Boden (x2)



Pokémon von Trainer Blau (Gary):



Pokémon



Level



Typ



Schwäche



Simsala



65



Psycho



Käfer (x2), Geist (x2), Unlicht (x2)



Machomei



65



Kampf



Flug (x2), Psycho (x2), Fee (x2)



Aerodactyl



65



Gestein Flug



Wasser (x2), Elektro (x2), Eis (x2), Gestein (x2), Stahl (x2)



Kokowei



65



Pflanze Psycho



Käfer (x4), Feuer (x2), Eis (x2), Gift (x2), Flug (x2), Geist (x2), Unlicht (x2)



Arkani



65



Feuer



Wasser (x2), Boden (x2), Gestein (x2)



Garados



65



Wasser Flug



Elektro (x4), Gestein (x2)



Der Kampfbaum: Das erwartet euch

Der Kampfbaum hat eine ähnliche Funktion wie der Duellturm, den ihr vielleicht aus anderen Pokémon-Editionen kennt. Hier trefft ihr auch richtig starke Gegner. Unter ihnen sind viele bekannte Gesichter, wie etwa:

Cynthia : Champ der Sinnoh-Region und erstes weibliches Ligaoberhaupt aller Generationen

: Champ der Sinnoh-Region und erstes weibliches Ligaoberhaupt aller Generationen Heiko : Einer der Rivalen in Pokémon Rubin und Saphier sowie in Omega Rubin und Alpha Saphir

: Einer der Rivalen in Pokémon Rubin und Saphier sowie in Omega Rubin und Alpha Saphir Achromas : Wissenschaftler in Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2; war Mitglied im Team Plasma

: Wissenschaftler in Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2; war Mitglied im Team Plasma Astor : Mitglied der Top; Spezialisierung auf Unlicht-Pokémon

: Mitglied der Top; Spezialisierung auf Unlicht-Pokémon Anabel : Leitet den Duellturm in der Hoenn-Kampfzone; Mitglied der Internationalen Polizei

: Leitet den Duellturm in der Hoenn-Kampfzone; Mitglied der Internationalen Polizei Sina : Erstmals bei Pokémon X und Y zu sehen; unterstützt die Forschungen zum Pokémon-Typ „Fee“

: Erstmals bei Pokémon X und Y zu sehen; unterstützt die Forschungen zum Pokémon-Typ „Fee“ Dexio : Erstmals bei Pokémon X und Y zu sehen; unterstützt die Forschungen zum Pokémon-Typ „Fee“

: Erstmals bei Pokémon X und Y zu sehen; unterstützt die Forschungen zum Pokémon-Typ „Fee“ Kiawe : Captain in der Alola-Region; Spezialisierung auf Feuer-Pokémon

: Captain in der Alola-Region; Spezialisierung auf Feuer-Pokémon Maho : Captain der Alola-Region; Spezialisierung auf Pflanzen-Pokémon

: Captain der Alola-Region; Spezialisierung auf Pflanzen-Pokémon Fran : Vorstand des Team Skull; Spezialisierung auf Gift-Pokémon

: Vorstand des Team Skull; Spezialisierung auf Gift-Pokémon Bromley: Boss von Team Skull: Spezialisierung auf Käfer-Pokémon

Auf der Hauptbühne findet ihr eine Frau, bei der ihr vor dem Kampf einstellen könnt, welchen Kampfmodi ihr spielen wollt. Es gibt nämlich 6 unterschiedliche Modi:

Einzelkampf : 1-gegen-1 (normal)

: 1-gegen-1 (normal) Doppelkampf : 2-gegen-2 (normal)

: 2-gegen-2 (normal) Multikampf : 2-gegen-2 (normal) mit einem anderen NPC oder einem anderen Spieler

: 2-gegen-2 (normal) mit einem anderen NPC oder einem anderen Spieler Super-Einzelkampf : 1-gegen-1

: 1-gegen-1 Super-Doppelkampf : 2-gegen-2

: 2-gegen-2 Super-Multikampf: 2-gegen-2 mit einem anderen NPC oder einem anderen Spieler

Die normalen Kampfmodi bestehen aus 20 Kämpfen. Der letzte Gegner ist ein besonderer. Ihr schaltet den jeweiligen Super-Kampfmodi frei, sobald ihr 20 Kämpfe in dem einen Modi gemeistert habt. Die Besonderheit bei den Super-Kampfmodi ist die Tatsache, dass sie erst enden, wenn ein Kampf verloren wurde. Nach jedem 10. Kampf erscheint hier dann ein besonderer Trainer als Gegner. Zudem erhaltet ihr hier ab sofort noch mehr Gewinnpunkte.

Bei den besonderen Gegnern handelt es sich dann um die oben genannten, bekannten Gesichter. Es gibt übrigens einige Pokémon, die am Kampfbaum verboten sind. Hierzu zählen vor allem legendäre Pokémon, wie zum Beispiel:

Mewtu

Solgaleo

Lunala

Lugia

Latias und Latios, wenn sie das Item Seelentau tragen

Phione

Keldeo

Kyurem

Zygarde

Hoopa

Necrozma

Magearna

Ihr trefft übrigens auf Pokémon mit Level 50 oder Level 100. Kämpft ihr beim Kampfbaum gegen Pokémon mit Level 50, dann werden übrigens auch eure Pokémon für die Zeit des Kampfes dementsprechend heruntergestuft.

Kampfbaum: Das Gewinnpunkte-System und die Preise

Ihr erhaltet Preise in Form von Items, wenn ihr eine bestimmte Anzahl an Kampfrunden im Kampfbaum gemeistert habt. In der folgenden Tabelle seht ihr, welche das sind:



Runden



Preis



5



Kuhmuh-Milch



10



AP-Plus



20



Sonderbonbon



30



Silberkronkorken



40



AP-Top



50



Fähigkeiten-Kapsel



100



Lansatbeere



200



Krambobeere



Nach jedem Sieg bekommt ihr überdies – wie oben schon erwähnt – auch noch Gewinnpunkte (GP). Diese könnt ihr dann in den drei Shops ausgeben und euch dafür Items kaufen. So könnt ihr euch beispielsweise alle Mega-Steine besorgen, um bei euren Pokémon eine Mega-Evolution auszulösen. Welche Items ihr mit wie vielen GP sonst noch erwerben könnt, erfahrt ihr in der untenstehenden Tabelle:



Item



Kosten



Toxik-Orb



16 GP



Heiß-Orb



16 GP



Eisenkugel



16 GP



Zielscheibe



16 GP



Fokusgurt



16 GP



King-Stein



32 GP



Abysszahn



32 GP



Abyssplatte



32 GP



Drachenhaut



32 GP



Up-Grade



32 GP



Dubiosdisc



32 GP



Schützer



32 GP



Stromisierer



32 GP



Magmaisierer



32 GP



Düsterumhang



32 GP



Sahnehäubchen



32 GP



Duftbeutel



32 GP



Schlohkraut



32 GP



Mentalkraut



32 GP



Energiekraut



32 GP



Luftballon



32 GP



Rote Karte



32 GP



Fluchtknopf



32 GP



Schwächenschutz



32 GP



Wahlband



48 GP



Wahlglas



48 GP



Wahlschal



48 GP



Leben-Orb



48 GP



Beulenhelm



48 GP



Offensivweste



48 GP



Schutzbrille



48 GP



Feldbeschichtung



48 GP



Schutzpolster



48 GP



Gengarnit



64 GP



Scheroxnit



64 GP



Pinsirnit



64 GP



Aerodactylonit



64 GP



Lucarionit



64 GP



Kangamanit



64 GP



Garadosnit



64 GP



Absolnit



64 GP



Simsalanit



64 GP



Knakracknit



64 GP



Zobirisnit



64 GP



Metagrossnit



64 GP



Tohaidonit



64 GP



Lahmusnit



64 GP



Firnontornit



64 GP



Brutalandanit



64 GP



Na? Habt ihr euch bei Pokémon Sonne und Mond schon den Trainern im Kampfbaum gestellt? Konntet ihr die Trainer Rot und Blau besiegen? Wir freuen uns über eure Erfahrungsberichte in den Kommentaren!