Pokémon Sonne und Mond - Top 4: So gewinnt ihr die Alola-Liga

Auch bei Pokémon Sonne und Mond werdet ihr am Ende des Spiels die Pokémon-Liga abschließen müssen. Hier erwarten euch erneut die Top 4 mit ihren starken Taschenmonstern. Damit ihr auf die Kämpfe vorbereitet seid, haben wir für euch Tabellen erstellt, die euch alle über eure Gegner verraten werden. So wird euer Weg zum Champ der Alola-Liga wesentlich einfacher.

Habt ihr alle Inselprüfungen absolviert, werdet ihr zur Pokémon-Liga in Alola zugelassen. Mittlerweile solltet ihr das für euch beste Team zusammengestellt haben (falls nicht, klickt auf den Link und wir helfen euch dabei). Ihr könnt es einfach gegen die Top 4 anwenden, oder ihr schaut euch an, welche Geschütze sie aufbauen und passt eure Auswahl an. Seid ihr bei dem letzten der Top 4 angekommen, dann überlegt euch genau, ob ihr den Text nach der Tabelle weiterlesen wollt. Hier erwarten euch nämlich einige Spoiler!

Pokémon Sonne und Mond – Hala: Der erste der Top 4

Sobald ihr die Hallen der Top 4 betreten habt, könnt ihr nicht mehr zurück. Das bedeutet also, dass ihr euch gut vorbereiten müsst. Besorgt euch genug Beleber und Tränke und speichert das Spiel. Euer erster Gegner ist Hala. Eure erste Begegnung war auf Mele-Mele. Dort habt ihr bereits seine Macht zu spüren bekommen. Die folgende Tabelle zeigt euch, was euch dieses Mal im Kampf gegen den ersten der Top 4 erwartet.

Halas Pokémon Level Typ 1 Typ 2 Schwächen Hariyama 54 Kampf Flug (x2), Psycho (x2), Fee (x2) Kosturso 54 Normal Kampf Kampf (x2), Flug (x2), Psycho (x2), Fee (x2) Rasaff 54 Kampf Flug (x2), Psycho (x2), Fee (x2) Quappo 54 Wasser Kampf Pflanze (x2), Elektro (x2), Flug (x2), Psycho (x2), Fee (x2) Krawell 55 Kampf Eis Feuer (x2, Stahl (x2), Kampf (x2), Flug (x2), Psycho (x2), Fee (x2)

Khaili: Die zweite der Top 4

Habt ihr euch gut gegen Taschenmonster des Typs Flug gewappnet? Wenn nicht, werdet ihr hier viel zu tun haben. Khaili, die zweite der Top 4, setzt nämlich auf Flug-Pokémon und wird euch damit überfluten. Damit ihr euch vorbereiten könnt, haben wir all ihre Helfer zusammengefasst.



Kahilis Pokémon Level Typ 1 Typ 2 Schwächen Panzaeron 54 Stahl Flug Feuer (x2), Elektro (x2) Grypheldis 54 Unlicht Flug Elektro (x2), Eis (x2), Gestein (x2), Fee (x2) Iksbat 54 Gift Flug Elektro (x2), Eis (x2), Gestein (x2), Psycho (x2) Choreogel 54 Feuer Flug Gestein (x4), Wasser (x2), Elektro (x2) Tukanon 55 Normal Flug Elektro (x2), Eis (x2), Gestein (x2),

Mayla: Die dritte der Top 4

Mayla schart gerne Monster des Typs Gestein um sich. Das dürftet ihr ebenfalls bereits wissen, denn auch sie stand euch schon einmal gegenüber. Wollt ihr euch auf Mayla vorbereiten, dann werft einen Blick in die folgende Tabelle. Hier seht ihr, dass die Schwächen ihrer Helfer teilweise recht stark sind.



Maylas Pokémon Level Typ 1 Typ 2 Schwäche Relicanth 54 Wasser Gestein Pflanze (x4), Elektro (x2), Kampf (x2), Boden (x2) Geowaz 54 Gestein Elektro Boden (x4), Pflanze (x2), Wasser (x2), Kampf (x2) Rocara 54 Gestein Fee Stahl (x4), Pflanze (x2), Wasser (x2), Boden (x2) Voluminas 54 Gestein Stahl Kampf (x4), Boden (x4), Wasser (x2) Wolwerock 55 Gestein Pflanze (x2), Wasser (x2), Kampf (x2), Boden (x2), Stahl (x2)

Lola: Die vierte der Top 4

Lola kennt ihr als Captain und auch dieser Dame seid ihr bereits begegnet. Bisher musstet ihr auch noch nicht gegen Lola kämpfen, aber jetzt ist es soweit. Falls ihr euch fragt, welche Pokémon aus ihren Bällen hüpfen werden, dann werft einen Blick in die folgende Tabelle. Ein vorweg: Es wird viel Geist dabei sein.



Lolas Pokémon Level Typ 1 Typ 2 Schwächen Zobiris 54 Unlicht Geist Fee (x2) Moruda 54 Geist Pflanze Feuer (x2), Eis (x2), Flug (x2), Geist (x2), Unlicht (x2) Frosdedje 54 Eis Geist Feuer (x2), Gestein (x2), Geist (x2), Unlicht (x2), Stahl (x2) Drifzepeli 54 Geist Flug Elektro (x2), Geist (x2), Gestein (x2), Eis (x2), Unlicht (x2) Colossand 55 Geist Boden Pflanze (x2), Wasser (x2), Eis (x2), Geist (x2), Unlicht (x2)

Vorsicht Spoiler!

Was jetzt kommt, hat uns alle schockiert. Nach der Top 4 wurde uns ein weiterer Gegner gegenübergestellt. Professor Kukui! Erinnert ihr euch daran, wie ihr euch für euer Starter-Pokémon entschieden habt? Genau zu diesem Zeitpunkt wurde auch das Starter-Pokémon des Professors festgelegt. Es ist immer das stärkere Taschenmonster, als das eurer Wahl. Deshalb hängt es auch von eurer Entscheidung ab, welches Monster der Professor zusätzlich mit in den Kampf bringt. Die folgende Tabelle stellt euch alle Möglichkeiten vor.