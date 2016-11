Pokémon Sonne und Mond - TM-Liste: Fundorte aller Attacken

Pokémon Sonne und Mond geizt nicht mit den TMs. Insgesamt findet ihr 100 dieser besonderen Attacken. Wir zeigen euch welche TMs es gibt und wo ihr sie finden werdet. Zudem geben wir euch einige Hinweise zum Umgang mit diesen besonderen Items. Bedenkt, dass es bei Pokémon Sonne & Mond auch andere Angriffe gibt. Dieser Artikel befasst sich ausschließlich mit den „Technischen Maschinen“.

Pokémon Sonne & Mond - Legendäre Pokémon: Zygarde 5 weitere Videos

Mit den TMs (Technische Maschinen) bringt ihr euren Monstern nämlich Attacken bei, die sie so nicht erlernen würden. Durch die Einführung der Z-Attacke, wird TM nicht mehr der stärkste Angriff eures Monsters sein. Dennoch solltet ihr ihre Macht nicht unterschätzen. Nachfolgend zählen wir für euch die Fundorte aller TMs auf und anschließend geben wir euch noch weitere Infos zu diesen Attacken.

Pokémon Sonne und Mond – Alle TMs finden

In der folgenden Tabelle beschreiben wir euch grob die Fundorte aller TMs bei Pokémon Sonne und Mond. Zudem verraten wir euch, welche Attacke euer Pokémon dadurch erlernt und welchen Typ diese hat. Damit ihr die TMs besser einschätzen könnt, nennen wir euch auch ihre Angriffspunkte (AP), ihre Stärke (STR) und Genauigkeit (GEN).

Attacke/Typ TM-Nummer Fundort AP STR GEN Aero-Ass/Flug TM 40 Malihe City

(Pokémon-Markt) 20 60 Akrobatik/Flug TM 62 Tenkarat-Hügel 15 55 100 Angeberei/Normal TM 87 Route 2 15 85 Anziehung/Normal TM 45 Hanohano-Resort 15 100 Auroraschleier/Eis TM 70 Kantai City

(Pokémon Markt) 20 Bizarroraum/Psycho TM 92 Hanohano-Resort 5 Blizzard/Eis TM 14 Dorf des Seevolkes

(Pokémon Markt) 5 110 70 Blutsauger/Käfer TM 28 Akala-Küstenstreifen 10 80 100 Bodyguard/Normal TM 20 Kantai City

(Pokémon Markt) 25 Brüller/Normal TM 05 Kala'e-Bucht 20 Dampfwalze/Boden TM 78 Malihe City

(Pokémon-Markt) 20 60 100 Delegator/Normal TM 90 Route 1 10 Donner/Elektro TM 25 Dorf des Seevolkes

(Pokémon Markt) 10 110 70 Donnerblitz/Elektro TM 24 Ebene von Poni 15 90 100 Donnerwelle/Elektro TM 73 Route 7 20 90 Doppelteam/Normal TM 32 Konikoni City

(TM-Laden) 15 Drachenklaue/Drache TM 02 Canyon von Poni 15 80 100 Drachenrute/Drache TM 82 Konikoni City

(TM-Laden) 10 60 90 Dunkelklaue/Geist TM 65 Konikoni City

(TM-Laden) 15 70 100 Durchbruch/Kampf TM 31 Vegetationshöhle 15 75 100 Eisesodem/Eis TM 79 Alter Pfad von Poni 10 60 90 Eisstrahl/Eis TM 13 Mount Lanakila 10 90 100 Energieball/Pflanzen TM 53 Route 8 10 90 100 Erdbeben/Boden TM 26 Finalhöhle 10 100 100 Erholung/Psycho TM 44 Avenue Royale

(Pokémon Markt) 10 Explosion/Normal TM 64 Tenkarat-Hügel 5 250 100 Fassade/Normal TM 42 Malihe City

(Pokémon-Markt) 20 70 100 Felsgrab/Gestein TM 39 Wela-Vulkanpark 15 60 95 Feuersturm/Feuer TM 38 Dorf des Seevolkes

(Pokémon Markt) 5 110 85 Finsteraura/Unlicht TM 97 Küste von Poni 15 80 100 Flammenwurf/Feuer TM 35 Canyon von Poni 15 90 100 Fliegen/Flug TM 76 Malihe City 15 90 95 Fokusstoß/Kampf TM 52 Dorf des Seevolkes

(Pokémon Markt) 5 120 70 Folterknecht/Unlicht TM 41 Route 5 15 100 Freier Fall/Flug TM 58 Route 8 10 60 100 Frustration/Normal TM 21 Malihe City 20 100 Fußtritt/Kampf TM 47 Konikoni City

(TM-Laden) 20 65 100 Gedankengut/Psycho TM 04 Dorf des Seevolkes

(Pokémon Markt) 20 Gegenstoß/Unlicht TM 66 Malihe City

(Pokémon-Markt) 10 50 100 Gifthieb/Gift TM 84 Route 17 20 80 100 Giftschock/Gift TM 09 Konikoni City

(TM-Laden) 10 65 100 Gigastoß/Normal TM 68 Dorf des Seevolkes

(Pokémon Markt) 5 150 90 Gyroball/Stahl TM 74 Route 11 5 100 Hagelsturm/Eis TM 07 Avenue Royale

(Pokémon Markt) 10 Hitzekoller/Feuer TM 50 Poni-Blumenmeer 5 130 90 Hyperstrahl/Normal TM 15 Dorf des Seevolkes

(Pokémon Markt) 5 150 90 Irrlicht/Feuer TM 61 Konikoni City 15 85 Itemsperre/Unlicht TM 63 Glühberg 15 100 Kanon/Normal TM 48 Hauholi City 15 60 100 Kaskade/Wasser TM 98 Felsenküste von Poni 15 80 100 Katapult/Gestein TM 23 Malihe City

(Pokémon-Markt) 15 50 100 Kehrtwende/Käfer TM 89 Malihe City

(Pokémon-Markt) 20 70 100 Kraftreserve/Normal TM 10 Ohana-Farm 15 60 100 Kraftschub/Normal TM 01 Route 1 30 Kreuzschere/Käfer TM 81 Route 16 15 80 100 Ladestrahl/Elektro TM 57 Route 5 10 50 90 Lichtkanone/Stahl TM 91 Dorf des Seevolkes 10 80 100 Lichtschild/Psycho TM 16 Kantai City

(Pokémon Markt) 30 Matschbombe/Gift TM 36 Lottervilla 10 90 100 Natur-Kraft/Normal TM 96 Route 5 20 Nitroladung/Feuer TM 43 Route 8 20 50 100 Plage/Käfer TM 83 Route 3 20 20 100 Protzer/Kampf TM 08 Konikoni City

(TM-Laden) 20 Psycho Plus/Normal TM 77 Route 12 10 Psychokinese/Psycho TM 29 Aether-Paradies 10 90 100 Psychoschock/Psycho TM 03 Sonnenkreis-See 10 80 100 Raub/Unlicht TM 46 Vegetationshöhle 25 60 100 Reflektor/Psycho TM 33 Kantai City

(Pokémon Markt) 20 Regentanz/Wasser TM 18 Avenue Royale (Pokémon Markt)

(Pokémon-Markt) 5 Rückkehr/Normal TM 27 Malihe City 20 100 Ruheort/Flug TM 19 Malihe City

(Pokémon-Markt) 10 Sandsturm/Gestein TM 37 Avenue Royale (Pokémon Markt)

(Pokémon Markt) 10 Schlafrede/Normal TM 88 Ohana 10 Schlammwoge/Gift TM 34 Dorf des Seevolkes

(Pokémon Markt) 10 95 100 Schleuder/Unlicht TM 56 Hauholi-Friedhof 10 100 Schmalhorn/Stahl TM 67 Schattendschungel 10 70 Schutzschild/Normal TM 17 Kantai City

(Pokémon Markt) 10 Schwerttanz/Normal TM 75 Malihe City

(Pokémon-Markt) 20 Siedewasser/Wasser TM 55 Plätscherhügel 15 80 100 Solarstrahl/Pflanzen TM 22 Dorf des Seevolkes

(Pokémon Markt) 10 120 100 Sonnentag/Feuer TM 11 Avenue Royale

(Pokémon Markt) 5 Spukball/Geist TM 30 Route 14 15 80 100 Stahlflügel/Stahl TM 51 Malihe City

(Pokémon-Markt) 25 70 90 Standpauke/Unlicht TM 95 Hokulani-Berg 15 55 95 Steinhagel/Gestein TM 80 Meer von Mele-Mele 10 75 90 Steinkante/Gestein TM 71 Dorf des Seevolkes

(Pokémon Markt) 5 100 80 Steinpolitur/Gestein TM 69 Malihe City

(Pokémon-Markt) 20 Strauchler/Strauchler TM 86 Schattendschungel 20 100 Stromstoß/Elektro TM 93 Route 15 15 90 100 Surfer/Wasser TM 94 Felsenküste von Poni 15 90 100 Toxin/Gift TM 06 Aether-Paradies 10 90 Traumfresser/Psycho TM 85 Haina-Wüste 15 100 100 Trugschlag/Normal TM 54 Lili'i 40 40 100 Verhöhner/Unlicht TM 12 Route 13 20 100 Vertrauenssache/Normal TM 100 Hauholi-Friedhof 20 Verzögerung/Unlicht TM 60 Ebene von Poni 15 100 Voltwechsel/Elektro TM 72 Hokulani-Berg 20 70 100 Widerhall/Normal TM 49 Hauholi City 15 40 100 Wirbler/Unlicht TM 59 Route 9 20 60 100 Zauberschein/Fee TM 99 Canyon von Poni 10 80 100

So wendet ihr TMs richtig an

Selten kommt es vor, dass eure Taschenmonster diese besonderen Attacken doch noch erlernen können. Aus diesem Grund solltet ihr dies immer überprüfen, bevor ihr eine Technische Maschine anwendet. Wendet ihr sie an, verschwinden sie nicht aus eurem Inventar, wie ihr es von Vorgängern gewohnt seid. Ihr könnt sie mehrmals anwenden. Es kann auch nicht jedes Pokémon jede dieser Attacken erlernen. Es ist aber einfach herauszufinden, was geht und was nicht.

Wählt einfach in eurem Inventar die gewünschte Technische Maschine aus und euch wird angezeigt, welches Monster in eurem besten Team aus sechs Pokémon, diese Attacke erlernen kann. An dem AP-Wert könnt ihr erkennen, wie oft ein Pokémon diese Attacke anwenden kann. Sie müssen allerdings nach dem Einsatz im Pokémon Center wieder aufgefüllt werden. Oder ihr besorgt euch ein Auffüller-Item und könnt es so unterwegs machen.