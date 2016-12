Pokémon Sonne und Mond - Tipps und Tricks für das perfekte Abenteuer

Habt ihr Pokémon Sonne und Mond vor euch und fragt euch, ob ihr nicht doch einige Tipps für den Einstieg lesen solltet, damit ihr auch nichts verpasst? In diesem Fall haben wir für euch einige Hinweise zusammengetragen, die euch dabei helfen werden, schnell in das Spiel hineinzufinden. Die folgenden Tipps und Tricks hätten wir nämlich auch gerne zuvor gelesen.

Bei Pokémon Sonne und Mond gibt es einige Neuerungen, bei denen selbst Fans der Reihe ein paar Tipps gebrauchen könnten. Zunächst werden wir in unserem Einsteiger-Guide darauf eingehen. Anschließend werden wir euch mit Tipps und Tricks versorgen, die am Anfang des Spiels sehr nützlich sein werden.

Pokémon Sonne und Mond – Tipps zu den Neuerungen

Die folgenden Links führen euch zu unseren Guides, die viel mehr zu den angerissenen Themen hier verraten und euch mit nützlichen Tipps versorgen. Zunächst einmal gibt es zahlreiche neue Pokémon, die wir für euch im Pokédex aufgelistet haben. Einige der alten Taschenmonster haben sich der Alola-Umgebung angepasst und ihr Aussehen verändert. Auch die Starter-Pokémon sind anders. Hier erwarten euch Robball, Bauz und Flamiau. Durch die neuen Versionen der Monster könnte es sein, dass ihr euer bisheriges bestes Team verwerfen wollt und sogar müsst. Aber auch hier verraten wir euch einen Trick, wie ihr das schnell lösen könnt.

Neben den neuen Pokémon gibt es die Z-Attacken. Das sind neue starke Angriffe, von denen ihr einige erstmal freischalten müsst. Eine weitere Neuerung sind die QR-Codes, mit denen ihr bestimmte Taschenmonster in eurem Pokédex eintragen könnt. Wollt ihr die Einträge aller Shiny-Pokémon haben, könnt ihr ebenfalls die Codes nutzen. Dass ihr die Zuneigung der Pokémon erhöhen könnt, kennt ihr bereits. Doch auch hier gibt es einige Veränderungen, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Schlussendlich gehen wir noch in einem gesonderten Guide auf die Sammelgegenstände Zygarde-Zellen und Kerne ein und führen euch zu den einzelnen Fundorten. Braucht ihr also Tipps und Tricks zu den aufgeführten Themen, folgt den Links zu den Artikeln. Nachfolgend geben wir euch noch allgemeine Tipps, die euch beim Einstieg in Pokémon Mond und Sonne helfen werden.

Allgemeine Tipps und Tricks für den Einstieg

Euer Ziel bei Pokémon Mond und Sonne ist es, alle Inselprüfungen zu absolvieren und am Ende gegen die Top 4 zu kämpfen. Habt ihr das geschafft, könnt ihr euch noch den Ultrabestien stellen, was ebenfalls eine Neuerung ist. Hier wollen wir allerdings nur auf die Tipps für Einsteiger eingehen. Die folgenden Hinweise erklären euch noch einige Begriffe und zeigen euch zudem, wie ihr ein meisterhafter Pokémon-Trainer werdet.

Wir wünschen euch viel Spaß mit dem neusten Abenteuer der Reihe! Habt ihr weitere Tipps und Tricks, dann hinterlasst sie uns gerne in den Kommentaren.