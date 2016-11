Pokémon Sonne und Mond - Quajutsu in der Vollversion spielen

In Pokémon Sonne und Mond erwarten euch zahlreiche neue Pokémon, doch auch alte sind wieder dabei. So auch das Quajutsu! Bei diesem kleinen Taschenmonster gibt es aber ein Problem: Ihr bekommt es nicht in der Vollversion. In unserem Artikel helfen wir euch dabei, Quajutsu aus der Demo in die Vollversion von Pokémon Sonne & Mond zu importieren.

Generell raten wir euch, die Demo unbedingt zu spielen, denn ihr bekommt einen Vorgeschmack auf die neue Welt und die Neuerungen, von denen es bei Pokémon Sonne und Mond ausreichend viele gibt. So erwarten euch zum Beispiel die Insel-Prüfungen, denen ihr euch stellen müsst. Außerdem werden die Inhalte der Demo wiederum nicht in der Vollversion enthalten sein. Dazu gehört auch Quajutsu.

Pokémon Sonne und Mond – Warum Quajutsu?

Damit ihr also Quajutsu auch in der vollständigen Welt von Pokémon Sonne & Mond bekommen könnt, müsst ihr es euch zunächst in der Demo holen. Das ist allerdings kein Problem, denn ihr werdet es im Verlauf der kurzen Demo automatisch bekommen. Die Vorteile von Quajutsu sind groß. Seine Basiswerte sprechen für sich.

Angriff: 96 Verteidigung: 60 Spezial-Attacke: 101 Spezial-Verteidigung: 63 Geschwindigkeit: 126

Zugegeben ist die Verteidigung von Quajutsu nicht besonders gut, aber wir gehen hier von Basiswerten aus. Was passiert, wenn ihr das Monster levelt, seht ihr im Ansatz in folgendem Video von Verlisify.



Wie bekomme ich Quajutsu in der Vollversion?

Falls ihr euch diese Frage stellt, dann werden wir euch mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung weiterhelfen. Schließt zunächst die Demo ab, damit ihr das Taschenmonster überhaupt bekommt. Keine Bange, anschließend könnt ihr die Demo neu starten und euch auf die Suche nach Bonusgegenständen begeben. Habt ihr eure Vollversion von Pokémon Sonne und Mond installiert, geht wie folgt vor:

Startet die Demo und geht zum Pokémon-Center in der Stadt.

in der Stadt. Sucht Professor Kukui auf und sprecht ihn an.



Sprecht mit Professor Kukui, um das Taschenmonster in die Vollversion zu importieren.

auf und sprecht ihn an. Ihr müsst so lange mit ihm reden, bis ihr die Möglichkeit bekommt, Quajutsu zu versenden.

Klingt einfach, oder? Ist es auch. Wir wünschen euch viel Spaß mit eurem neuen Monster. Braucht ihr übrigens Hilfe, weil ihr das beste Team erstellen wollt, dann folgt dem Link zu unserem Guide, in dem wir uns mit diesem Thema befassen.